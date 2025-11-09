طرق رئيسية جديدة لتحسين تدفق حركة المرور بالشارقة

تجري حاليًا مشاريع بنية تحتية كبيرة في الشارقة للمساعدة في تخفيف الضغط على الآلاف من السائقين الذين يتنقلون يوميًا. ستشهد المنطقة الصناعية 6 في الإمارة مشروع إعادة تطوير كبير للبنية التحتية من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين.