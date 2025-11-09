طرق رئيسية جديدة لتحسين تدفق حركة المرور بالشارقة

تم إنشاء طرق رئيسية جديدة في الشارقة، في محاولة لتحسين تدفق حركة المرور وتخفيف الازدحام في منطقة الملحة التجارية، حسبما قالت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة يوم الأحد.
وأضافت الهيئة على X أن الطرق الجديدة ستتوسع لمسافة ستة كيلومترات.
يعد المشروع جزءًا من خطة لتطوير البنية التحتية في الشارقة، وتوفير جودة حياة محسنة للسكان ودعم النشاط الاقتصادي.
كما شمل المشروع تعبيد الطرق الرئيسية في المنطقة وتوفير مداخل ومخارج أكثر سلاسة، لضمان حركة أكثر سلاسة على الطرق.
رحب السائقون في الشارقة مؤخرًا بخطة جديدة بقيمة 170 مليار درهم لتطوير البنية التحتية للنقل في البلاد، بما في ذلك طريق وطني رابع يربط الإمارات الشمالية، مثل الشارقة، بأبوظبي.
تجري حاليًا مشاريع بنية تحتية كبيرة في الشارقة للمساعدة في تخفيف الضغط على الآلاف من السائقين الذين يتنقلون يوميًا. ستشهد المنطقة الصناعية 6 في الإمارة مشروع إعادة تطوير كبير للبنية التحتية من المتوقع الانتهاء منه خلال عامين.