طرق دبي: 1.2 مليون مستفيد من المبادرات المجتمعية في 2025

ووفقاً للهيئة، وصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى 1,192,320 شخصاً من خلال 50 برنامجاً مجتمعياً تم تقديمها على مدار العام الماضي. وشملت هذه البرامج 19 حملة حكومية مشتركة ومجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت دعم الأسر ذات الدخل المحدود، والعمال، وأصحاب الهمم، والطلاب.