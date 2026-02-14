طرق دبي: 1.2 مليون مستفيد من المبادرات المجتمعية في 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن ما يقرب من 1.2 مليون شخص استفادوا من مبادراتها المجتمعية والخيرية خلال عام 2025، مما يؤكد جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ ثقافة التطوع في جميع أنحاء الإمارة.
ووفقاً للهيئة، وصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى 1,192,320 شخصاً من خلال 50 برنامجاً مجتمعياً تم تقديمها على مدار العام الماضي. وشملت هذه البرامج 19 حملة حكومية مشتركة ومجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت دعم الأسر ذات الدخل المحدود، والعمال، وأصحاب الهمم، والطلاب.
في عام 2025، ساهم 599 موظفاً من موظفي هيئة الطرق والمواصلات بوقتهم وجهودهم عبر 17 مبادرة وفعالية، مما عزز دور المؤسسة كشريك مجتمعي فعال.
وأشارت الهيئة إلى أن مبادراتها صُممت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لضمان تحقيق أثر مستدام طويل الأمد. كما تماشى البرنامج مع أهداف الحملة الوطنية "عام المجتمع" لعام 2025، التي تعزز الروابط الاجتماعية والمشاركة تحت شعار "يداً بيد".
خلال عام 2025، شاركت الهيئة في عدة حملات حكومية ومجتمعية، حيث أطلقت في شهر رمضان الماضي مبادرات رفيعة المستوى استفاد منها الآلاف، ومن أبرزها:
حملة "باص الخير": قدمت الدعم لـ 8,000 عامل.
توزيع وجبات الإفطار: حصل 5,000 شخص على وجبات إفطار عبر مراكز توزيع في محطات المترو، بالتعاون مع شركة "نون".
مبادرة "المير الرمضاني": تم دعم 1,000 أسرة من ذوي الدخل المحدود، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.
خيمة رمضان: تعاونت الهيئة مع جمعية دبي الخيرية لتنظيم خيمة رمضانية استضافت 500 مستفيد.
دعم الأيتام: شملت الجهود الإضافية دعم الأيتام وتوزيع قسائم عيد الأضحى المبارك.
شهدت مبادرات إعداد وتوزيع الوجبات مشاركة 241 متطوعاً، بينما نُفذت ست حملات مجتمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في مواقع مختلفة مثل منطقة ورسان، ومحطات النقل البحري، وسكنات العمال.
وفي إطار دعمها لدمج أصحاب الهمم، شاركت الهيئة في معرض "إكسبو ذوي الإعاقة"، ونظمت رحلات تعريفية عبر مترو دبي، ودعمت برامج صيفية مخصصة ومبادرات مجتمعية تخصصية.
كما أعربت الهيئة عن تقديرها لإسهامات العمال من خلال مبادرة "هدايا العمال"، التي استفاد منها 300 فرد، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في دبي.