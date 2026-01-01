طرق دبي تنقل أكثر من 2.8 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة 2026

نقلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكثر من 2.8 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، محققةً نمواً في أعداد الركاب بنسبة تجاوزت 13% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل أكثر من 2.5 مليون راكب.
وقد تم تقديم ذلك كجزء من خطة مرورية وتشغيلية متكاملة شملت إدارة وتنظيم حركة السير وتنفيذ إغلاقات مؤقتة للطرق في مختلف أنحاء الإمارة، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، بالإضافة إلى الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين. وتكس نتائج هذه الأرقام مدى جاهزية وكفاءة نظام النقل وقدرته على ضمان سلاسة التنقل والسلامة العامة، مع تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على إدارة الفعاليات الكبرى وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وتجاوز إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة وخدمات الحجز الإلكتروني ووسائل التنقل المشترك خلال احتفالات رأس السنة 2026 نحو 2,836,859 راكباً، مسجلاً زيادة بنسبة 13% مقارنة بليلة رأس السنة 2025، حيث بلغ عدد الركاب حينها 2,502,474 راكباً.
وقد استخدم خدمات مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 1,249,636 راكباً، بينما نقل ترام دبي 58,052 راكباً. وسجلت الحافلات العامة وحافلات "الحافلة تحت الطلب" 503,264 راكباً خلال تلك الليلة. كما نقلت سيارات الأجرة 661,538 راكباً، ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 76,745 راكباً. أما خدمات الحجز الإلكتروني فقد نقلت 286,135 راكباً، بينما نقلت وسائل التنقل المشترك 1,489 راكباً.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن الخطة المرورية والتشغيلية المعتمدة ساهمت في ضمان الحركة السلسة والآمنة للجمهور إلى مواقع الاحتفالات، وذلك في إطار التنسيق المتكامل مع الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين في دبي.