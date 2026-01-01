طرق دبي تنقل أكثر من 2.8 مليون راكب خلال احتفالات رأس السنة 2026

وقد تم تقديم ذلك كجزء من خطة مرورية وتشغيلية متكاملة شملت إدارة وتنظيم حركة السير وتنفيذ إغلاقات مؤقتة للطرق في مختلف أنحاء الإمارة، بالتنسيق المباشر مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، بالإضافة إلى الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين. وتكس نتائج هذه الأرقام مدى جاهزية وكفاءة نظام النقل وقدرته على ضمان سلاسة التنقل والسلامة العامة، مع تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على إدارة الفعاليات الكبرى وفقاً لأعلى المعايير الدولية.