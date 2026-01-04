60% نسبة الإنجاز في تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل إلى 60%، وهو المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن المخطط العام لتطوير محور الشيخ راشد لمواكبة الطفرة العمرانية والنمو السكاني المتسارع في الإمارة.
وكشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن هذا المشروع الضخم لا يقتصر على كونه مجرد توسعة طرقية، بل هو شريان حيوي يمتد عبر 14 كيلومتراً من الطرق و4.3 كيلومتر من الجسور ليربط بين شارعي الأصايل والخيل عبر شارع نادي الوصل، موفراً مخارج مباشرة نحو شارع عود ميثاء، وهو ما سيخدم أكثر من 420 ألف نسمة بحلول عام 2030 في مناطق حيوية تشمل زعبيل، والجداف، وعود ميثاء، وأم هرير، بالإضافة إلى منشآت كبرى مثل مستشفى لطيفة ونادي الوصل، ومن المتوقع أن يثمر هذا التطوير عن طفرة في انسيابية الحركة المرورية بزيادة سعة شارع عود ميثاء بنسبة 50% لتصل إلى 15,600 مركبة في الساعة، وتقليص زمن الرحلة بنسبة هائلة تصل إلى 75%، حيث ستنخفض من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
وعلى صعيد سير العمل الميداني، قطع المقاول شوطاً كبيراً بإنجاز 70% من الجسور الرابطة بين شارع الأصايل وشارع الخيل شمالاً نحو معبر الخليج التجاري تمهيداً لافتتاحها في الربع الأول من العام الجاري، بالتوازي مع إتمام 60% من نفق القادمين من طريق دبي - العين نحو نادي الوصل، بينما تتواصل وتيرة العمل في باقي التوسعات والجسور المخطط تدشينها في الربع الثالث من العام نفسه.
وتتجسد براعة التصميم الهندسي للمشروع في تطوير أربعة تقاطعات رئيسية، حيث يشهد التقاطع الأول (عود ميثاء - الشيخ راشد) إضافة منحدر مائل للدوران يساراً نحو جسر القرهود بسعة 1,800 مركبة في الساعة، مع تحديث طريق الخدمة لفك لغز التداخل المروري، وزيادة حارات الدوران يميناً نحو طريق دبي - العين إلى ثلاث حارات لتستوعب 4,000 مركبة. وفي التقاطع الثاني، تبرز منظومة من الجسور تربط شارع الأصايل بشارع الخيل، منها جسر بحارتين وسعة 2,400 مركبة للمتجهين لنادي الوصل، وآخر بثلاث حارات وسعة 3,600 مركبة للقادمين من شارع الخيل، بالإضافة إلى جسر منفصل للدوران يساراً نحو عود ميثاء، مع إعادة هندسة مداخل ومخارج نادي الوصل لضمان أقصى درجات السلامة.
أما التقاطع الثالث (نادي الوصل - شارع الخيل)، فيشهد إنشاء جسر بحارتين يربط شارع الأصايل بمعبر الخليج التجاري بطاقة 3,000 مركبة في الساعة، مع تعزيز سعة شارع نادي الوصل وتزويده بطرق خدمة ومواقف سيارات منظمة. وصولاً إلى التقاطع الرابع عند شارع قصر زعبيل، حيث ستتم مضاعفة سعة الدوران يساراً نحو طريق دبي - العين لتصل إلى 1,800 مركبة، وإنشاء نفق أحادي المسار لخدمة القادمين من طريق دبي - العين نحو نادي الوصل بسعة 1,200 مركبة، وتوسعة الجسر الحالي المتجه من شارع الخيل إلى عود ميثاء ليصبح ثلاث حارات بطاقة استيعابية تبلغ 3,300 مركبة في الساعة، مما يضع حلاً جذرياً للتحديات المرورية في تلك المنطقة الحيوية.