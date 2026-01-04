60% نسبة الإنجاز في تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

وكشف معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن هذا المشروع الضخم لا يقتصر على كونه مجرد توسعة طرقية، بل هو شريان حيوي يمتد عبر 14 كيلومتراً من الطرق و4.3 كيلومتر من الجسور ليربط بين شارعي الأصايل والخيل عبر شارع نادي الوصل، موفراً مخارج مباشرة نحو شارع عود ميثاء، وهو ما سيخدم أكثر من 420 ألف نسمة بحلول عام 2030 في مناطق حيوية تشمل زعبيل، والجداف، وعود ميثاء، وأم هرير، بالإضافة إلى منشآت كبرى مثل مستشفى لطيفة ونادي الوصل، ومن المتوقع أن يثمر هذا التطوير عن طفرة في انسيابية الحركة المرورية بزيادة سعة شارع عود ميثاء بنسبة 50% لتصل إلى 15,600 مركبة في الساعة، وتقليص زمن الرحلة بنسبة هائلة تصل إلى 75%، حيث ستنخفض من 20 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.