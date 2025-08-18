"طرق دبي" تكشف حيلة بسيطة لإنهاء الانتظار الممل عند الإشارة الحمراء

تتوقف عند إشارة مرور، وفجأة تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر. هل هذا حظ سعيد؟ في الواقع، هي تقنية ذكية. تعد أجهزة استشعار الحلقات الاستقرائية من أكثر أنظمة الكشف عن المركبات شيوعًا المستخدمة "لاستشعار" وجود السيارات عند تقاطع الطرق.

ربما لاحظ السائقون اليقظون في الإمارات أخاديد مستطيلة محفورة في الطريق قبل الخط الأبيض مباشرة عند الإشارة. هذه ليست مشكلة في أعمال الطرق، بل هي جزء من الآلية التي تُفعّل أجهزة الاستشعار الذكية المثبتة عند إشارات المرور في جميع أنحاء الإمارات.

قالت آن جورج، المقيمة في دبي والتي تقود سيارتها منذ ما يقرب من 20 عامًا: "كان سائق دراجة نارية للتوصيل هو أول من أراني كيف يعمل النظام. كنا عالقين عند إشارة لفترة بدت أطول من المعتاد. لم تكن هناك أي حركة مرور أخرى في تلك الساعة المتأخرة، فقط أنا وسائق التوصيل أمامي، ومع ذلك لم تتحول الإشارة إلى اللون الأخضر."

ثم، كما قالت، حدث شيء غريب. "بدأ سائق الدراجة النارية يسير بدراجته إلى الحارة المجاورة، بينما أشار لي بالتقدم وأخذ مكانه. أوضح أن هناك أجهزة استشعار عند الإشارة ربما لم تتعرف على دراجته، ولكنها ستتعرف على سيارة. وبالفعل، بمجرد أن تقدمت، تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر."

كيف يعمل النظام؟

الحلقة الاستقرائية هي بشكل أساسي ملف سلكي مدفون في الطريق يكتشف وجود الأجسام المعدنية الكبيرة (مثل السيارات أو الشاحنات) التي تمر فوقه أو تتوقف فوقه.

يتصل الملف السلكي بوحدة كشف قريبة، ويحمل تيارًا كهربائيًا ينشئ مجالًا مغناطيسيًا. عندما تتوقف سيارة فوق الحلقة، فإنها تعطل المجال المغناطيسي وتنبه نظام إشارة المرور بوجود مركبة.