طرق دبي تفتح مساراتها للشاحنات على مدار الساعة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن فتح كافة طرق الإمارة أمام حركة الشاحنات على مدار الساعة، وذلك في إجراء استثنائي يستمر حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري.