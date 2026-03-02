طرق دبي تفتح مساراتها للشاحنات على مدار الساعة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عن فتح كافة طرق الإمارة أمام حركة الشاحنات على مدار الساعة، وذلك في إجراء استثنائي يستمر حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري.
دعم سلاسل الإمداد
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وضمان تدفق سلس لسلاسل الإمداد، بما يتماشى مع الحراك الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة. ويهدف القرار إلى تمكين شركات النقل والشحن من إنجاز عملياتها بأقصى سرعة ممكنة، مما يرفع من جاهزية دبي كمركز لوجستي عالمي.
استثناءات السلامة المرورية
أوضحت السلطات أن هذا السماح المؤقت يشمل جميع الطرق باستثناء مرفقين حيويين هما:
نفق المطار.
نفق الشندغة.
حيث ستستمر القيود المعتادة في هذين النفقين لضمان أعلى معايير السلامة المرورية ومنع الازدحام في الممرات الحيوية والحساسة.
العودة للنظام المعتاد
وأكدت هيئة الطرق أن نظام حظر الشاحنات المعتاد سيعود حيز التنفيذ صباح يوم الخميس، 5 مارس 2026. ودعت "طرق دبي" و"شرطة دبي" كافة السائقين وشركات النقل إلى الالتزام التام بالتعليمات المرورية والتعاون مع الجهات المختصة لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الفترة.