طرق دبي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة لترخيص مراكز فحص المركبات في 3 مناطق حيوية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توسيع نطاق خدماتها من خلال فتح باب الترخيص لإنشاء مراكز جديدة للفحص الفني وتسجيل المركبات، وذلك في ثلاث مناطق استراتيجية تشمل ديرة، وبر دبي، ومدينة محمد بن راشد. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لمواكبة التوسع العمراني والنمو السكاني المتزايد الذي تشهده الإمارة، وبما يتماشى مع المعايير التنظيمية المعتمدة.
فرص استثمارية واعدة
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع ترخيص المركبات، حيث يتيح للمستثمرين الحاليين والجدد تقديم طلباتهم لتأسيس مراكز فحص متكاملة أو افتتاح فروع إضافية. وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تطوير البنية التحتية والخدمية.
أهداف استراتيجية وتسهيلات للمتعاملين
تتمحور الأهداف الرئيسية لهذا التوسع حول:
توزيع مراكز الخدمة جغرافياً لضمان سهولة وصول السكان إليها في مختلف مناطق دبي.
ضمان تقديم خدمات ترخيص المركبات وفق أرقى المعايير العالمية وبكفاءة تشغيلية عالية.
رفع جودة عمليات الفحص الفني لضمان سلامة المركبات على الطرق، مما ينعكس إيجاباً على أمن المجتمع.
دعم حكومي وبنية تحتية متطورة
وأكدت الهيئة التزامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لتقييم طلباتهم وفق التشريعات والسياسات المعمول بها، مشيرة إلى أن دبي تضم حالياً 29 مركزاً معتمداً لتقديم خدمات فحص وترخيص المركبات.
وتتميز هذه المراكز باعتمادها على أحدث التقنيات الرقمية والكوادر البشرية المؤهلة، لتقديم تجربة متعامل سلسة وسريعة، تماشياً مع رؤية دبي نحو "حكومة بلا ورق" وتبسيط الإجراءات الحكومية لرفع مستوى سعادة القاطنين والزوار في الإمارة.