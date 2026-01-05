طرق دبي تفتتح "ساحة الروية" لتنظيم مواقف الكرفانات والقوارب وعربات الطعام

وفي سياق متصل، أشار آل علي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة للاستثمار الأمثل لأصول الهيئة ومساحات الأراضي التابعة لها في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان والسياح ومعالجة التحديات التي كانت تشكلها المواقف غير المنظمة في الأحياء السكنية. وشدد على أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تعكف الهيئة حالياً على دراسة توسيع نطاق الخدمة وتعميمها في مواقع جغرافية أخرى لضمان وصولها لكافة الأفراد والشركات في دبي، دعماً للهدف الأسمى بجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل عالمياً.