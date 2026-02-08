طرق دبي تفتتح جسر "القدرة" الجديد وترفع طاقته الاستيعابية بنسبة 191%

ويشمل المشروع الطموح حزمة متكاملة من التحسينات التي تغطي مسافة 11.6 كيلومتر، وتتضمن بناء جسور إجمالية بطول 2,700 متر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأعمال عند اكتمالها إلى تقليص زمن الرحلة الإجمالي بنسبة تصل إلى 70%، حيث سينخفض الوقت المستغرق لقطع المسافة من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة فقط. كما تتضمن الخطط التطويرية رفع كفاءة التقاطعات عبر جسور متخصصة تخدم الحركة نحو جبل علي ووسط المدينة ومطار دبي الدولي، مع إضافة طرق خدمات لتعزيز الربط بين المجمعات السكنية الكبرى مثل "داماك هيلز" و"تاون سكوير" و"مدن" بشبكة الطرق الرئيسية، مما يدعم النشاط الاقتصادي والنمو العمراني في كافة أرجاء المنطقة.