طرق دبي تفتتح جسر "القدرة" الجديد وترفع طاقته الاستيعابية بنسبة 191%

شهدت خارطة التنقل في إمارة دبي نقلة نوعية جديدة مع إعلان هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسر حيوي بطول 600 متر، يضم أربعة مسارات عند تقاطع شارع القدرة مع الطريق الرابط بين منطقتي "المرابع العربية" و"دبي ستوديو سيتي".
وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من مشروع تطوير التقاطعات الرئيسية على طول محور شارع القدرة، الذي يمتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد وصولاً إلى شارع الإمارات، ليعيد صياغة مفهوم التدفق المروري في واحدة من أكثر المناطق نمواً في الإمارة.
ويعد الجسر الجديد بمثابة شريان حياة يسهم في إحداث تحول جذري في الحركة المرورية، حيث رفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة قياسية بلغت 191%، لتصل إلى 19,200 مركبة في الساعة بدلاً من 6,600 مركبة سابقاً. ولم يقتصر الأثر على زيادة السعة فحسب، بل امتد ليشمل تقليص زمن الانتظار عند التقاطع بنسبة 55%، وهو ما يعني خفض فترات التأخير من 113 ثانية إلى 52 ثانية فقط، مما يمنح السائقين تجربة تنقل أكثر سرعة وراحة.
وفي إطار استكمال مراحل المشروع، كشفت الهيئة عن عزمها افتتاح الجسر الشمالي عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الخامس عشر من فبراير الجاري، حيث يوفر هذا الجسر البالغ طوله 700 متر مسارين في كل اتجاه لخدمة الحركة المتجهة نحو مدينة القدرة وشارع الشيخ محمد بن زايد.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تطوير بنية تحتية تواكب التوسع العمراني المستدام وتلبي احتياجات أكثر من 400 ألف نسمة من سكان وزوار المناطق المحيطة.
ويشمل المشروع الطموح حزمة متكاملة من التحسينات التي تغطي مسافة 11.6 كيلومتر، وتتضمن بناء جسور إجمالية بطول 2,700 متر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأعمال عند اكتمالها إلى تقليص زمن الرحلة الإجمالي بنسبة تصل إلى 70%، حيث سينخفض الوقت المستغرق لقطع المسافة من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة فقط. كما تتضمن الخطط التطويرية رفع كفاءة التقاطعات عبر جسور متخصصة تخدم الحركة نحو جبل علي ووسط المدينة ومطار دبي الدولي، مع إضافة طرق خدمات لتعزيز الربط بين المجمعات السكنية الكبرى مثل "داماك هيلز" و"تاون سكوير" و"مدن" بشبكة الطرق الرئيسية، مما يدعم النشاط الاقتصادي والنمو العمراني في كافة أرجاء المنطقة.