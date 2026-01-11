طرق دبي تفتتح المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة الحيوي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في الإمارة. ويمتد هذا الجزء الذي تم افتتاحه من شارع الخيل وصولاً إلى شارع الشيخ زايد بطول 4.5 كيلومتر، حيث خضع الشارع لعمليات توسعة شاملة شملت بناء جسور متطورة عند تقاطعاته الرئيسية مع شوارع الأصايل والخيل الأول والشيخ زايد، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق لتصبح أربعة مسارات في كل اتجاه.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه التحسينات بشكل فوري على انسيابية حركة السير للمركبات القادمة من شارع الخيل والمتجهة نحو شارع الشيخ زايد، في حين تقترب نسبة الإنجاز الكلية للمشروع من 90%، مع توقعات بانتهاء كافة الأعمال المتبقية التي تشمل مسارات الدراجات الهوائية وتحسينات التقاطعات خلال الربع الثاني من هذا العام.
وفي هذا السياق، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 690 مليون درهم يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في مواكبة الطفرة العمرانية والنمو السكاني المتسارع في دبي.
وأوضح الطاير أن أهمية المشروع تكمن في كونه شرياناً رئيسياً يخدم مناطق سكنية وتطويرية كبرى مثل الصفوح الثانية والبرشا وقرية جميرا الدائرية، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان هذه المناطق إلى أكثر من 640 ألف نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يبرر الحاجة الماسة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للشارع من 8 آلاف مركبة إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وعلى صعيد التحول نحو التنقل المستدام، أفاد الطاير بأن المشروع لم يقتصر على حركة المركبات فحسب، بل شمل إنشاء مسارات متطورة للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتر وبعرض 4.5 متر، ليربط بذلك بين منطقة الصفوح ودبي هيلز. ويهدف هذا المسار إلى دعم رحلات "الميل الأول والأخير" عبر توفير اتصال مباشر بمحطة مترو مدينة دبي للإنترنت والمراكز التجارية والخدمية في المناطق المجاورة مثل البرشا وبرشا هايتس، كما يتميز المسار بجسر أيقوني يعبر فوق شارعي الشيخ زايد والخيل بتصميم معماري فريد يراعي معايير السلامة والجمالية البصرية، حيث خصصت مساحات منفصلة للدراجات وأخرى للمشاة.
أما فيما يتعلق بالتفاصيل الهندسية للتقاطعات، فقد شهد المشروع تطويرات جوهرية بدأت بتقاطع شارع الشيخ زايد من خلال بناء جسر منحدر يمر فوق الخط الأحمر للمترو ليخدم الحركة المتجهة شرقاً، وصولاً إلى زيادة عدد المسارات على جسور تقاطعي شارع الخيل الأول وشارع الأصايل لتصل إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، مع تحسين الإشارات الضوئية السطحية لضمان انسيابية الحركة.
واختتم المشروع ملامحه الكبرى بافتتاح التقاطع الرابع مع شارع الخيل في نهاية عام 2024، والذي تضمن جسراً مباشراً بمسارين يسهل انتقال الحركة المرورية من شارع حصة باتجاه الشارقة شمالاً، مما يكتمل معه مشهد التحسينات الجذرية لهذا المحور الطرقي الهام.