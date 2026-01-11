طرق دبي تفتتح المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة الحيوي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق في الإمارة. ويمتد هذا الجزء الذي تم افتتاحه من شارع الخيل وصولاً إلى شارع الشيخ زايد بطول 4.5 كيلومتر، حيث خضع الشارع لعمليات توسعة شاملة شملت بناء جسور متطورة عند تقاطعاته الرئيسية مع شوارع الأصايل والخيل الأول والشيخ زايد، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق لتصبح أربعة مسارات في كل اتجاه.