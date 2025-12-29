طرق دبي تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال عطلة رأس السنة 2026

لن يعمل خط الحافلات E100 من محطة حافلات الغبيبة اعتباراً من بعد ظهر يوم 31 ديسمبر. وستنطلق آخر رحلة في تمام الساعة 12:00 ظهراً من أبوظبي، وفي الساعة 14:00 من محطة حافلات الغبيبة، مع تعليق الخدمات حتى 4 يناير 2026. ويُنصح الركاب باستخدام خط الحافلات E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة. كما سيعمل خط الحافلات E102 من محطة حافلات ابن بطوطة يوم 31 ديسمبر من الساعة 14:00 فصاعداً حتى نهاية اليوم.