طرق دبي تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال عطلة رأس السنة 2026

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل لجميع خدماتها خلال عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير 2026. وتشمل المواعيد المعلنة مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف السيارات العامة الخاضعة للرسوم، وخدمات الحافلات العامة، ومترو وترام دبي، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى مراكز مزودي الخدمة (فحص المركبات).
مراكز إسعاد المتعاملين
ستكون جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية في 1 يناير 2026. أما مناطق إسعاد المتعاملين الذكية في البرشاء، والطوار، والكفاف، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي للهيئة، فستواصل العمل كالمعتاد على مدار 24 ساعة.
مراكز مزودي الخدمة (فحص المركبات)
ستغلق مراكز مزودي الخدمة أبوابها خلال عطلة رأس السنة الميلادية في 1 يناير 2026. وسيستأنف العمل الرسمي يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026، وفقاً لجداول التشغيل المعتمدة.
محطات مترو دبي (الخطان الأحمر والأخضر)
الأربعاء 31 ديسمبر 2025: من الساعة 05:00 صباحاً حتى 11:59 مساءً.
الخميس 1 يناير 2026: من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 11:59 مساءً.
ترام دبي
الأربعاء 31 ديسمبر 2025: من الساعة 06:00 صباحاً حتى 11:59 مساءً.
الخميس 1 يناير 2026: من الساعة 12:00 منتصف الليل حتى 01:00 صباحاً (اليوم التالي).
خدمات الحافلات العامة (حافلات دبي)
للاطلاع على التغييرات في جداول الحافلات خلال عطلة رأس السنة في 1 يناير 2026، يرجى الرجوع إلى تطبيق "سهيل" (S’hail).
لن يعمل خط الحافلات E100 من محطة حافلات الغبيبة اعتباراً من بعد ظهر يوم 31 ديسمبر. وستنطلق آخر رحلة في تمام الساعة 12:00 ظهراً من أبوظبي، وفي الساعة 14:00 من محطة حافلات الغبيبة، مع تعليق الخدمات حتى 4 يناير 2026. ويُنصح الركاب باستخدام خط الحافلات E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة. كما سيعمل خط الحافلات E102 من محطة حافلات ابن بطوطة يوم 31 ديسمبر من الساعة 14:00 فصاعداً حتى نهاية اليوم.
النقل البحري
للاطلاع على ساعات تشغيل خدمات النقل البحري خلال عطلة رأس السنة في 1 يناير 2026، يرجى زيارة الرابط أدناه: https://rta.ink/4ieNSa0
المواقف العامة
ستكون المواقف العامة مجانية في الأول من يناير 2026، باستثناء المواقف متعددة الطوابق ومنطقة "خيل غيت" (Al Khail Gate N-365). وسيتم استئناف تحصيل رسوم المواقف يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026.