طرق دبي تعلن خطة إغلاقات الطرق في "جي بي آر" ليلة رأس السنة

لضمان انسيابية حركة المرور وإدارة الحشود، وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية شاملة لليلة رأس السنة. وستبدأ إغلاقات الطرق في جميع أنحاء المدينة في وقت مبكر من المساء، حيث تنطلق المرحلة الأولى في تمام الساعة 4 مساءً يوم 31 ديسمبر. كما سيتم إغلاق جزء من شارع الشيخ زايد كجزء من الخطة.