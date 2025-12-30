طرق دبي تعلن خطة إغلاقات الطرق في "جي بي آر" ليلة رأس السنة

مع اقتراب ليلة رأس السنة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحديثات إغلاق الطرق في منطقة "جي بي آر" (JBR)، التي ستستضيف احتفالات مذهلة بالألعاب النارية.
سيُسمح فقط لسيارات الأجرة بالتواجد في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود طوال فترة الاحتفالات. كما سيتم إغلاق منطقة "جي بي آر" أمام حركة المرور وتخصيصها حصرياً للمشاة اعتباراً من الساعة 4 مساءً.
لن يُسمح لمركبات الحجز الإلكتروني والليموزين بالدخول إلى شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بين الساعة 11 مساءً و1 صباحاً.
بمجرد وصول "بلوواترز" إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، سيتم تقييد الوصول إلى الجزيرة مؤقتاً اعتماداً على ظروف حركة المرور.
تعتبر "ذا بيتش" في "جي بي آر" واحدة من أشهر الوجهات الواجهة البحرية في دبي، حيث توفر للمقيمين والزوار المكان المثالي لمشاهدة ألعاب نارية منتصف الليل المبهرة. وبفضل موقعها الذي يبعد خطوات فقط عن "دبي مارينا" و"أبراج بحيرات جميرا"، يمكن للمتفرجين الاستمتاع بمناظر خلابة للسماء الملونة التي تضيء الساحل.
لضمان انسيابية حركة المرور وإدارة الحشود، وضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة مرورية شاملة لليلة رأس السنة. وستبدأ إغلاقات الطرق في جميع أنحاء المدينة في وقت مبكر من المساء، حيث تنطلق المرحلة الأولى في تمام الساعة 4 مساءً يوم 31 ديسمبر. كما سيتم إغلاق جزء من شارع الشيخ زايد كجزء من الخطة.
إذا كنت متجهاً إلى "جي بي آر"، فقد يكون المترو أو الترام هو خيارك الأفضل لتجنب الازدحام المروري.
ولتلبية الطلب المتزايد، قامت هيئة الطرق والمواصلات بتمديد ساعات عمل مترو دبي. سيعمل الخطان الأحمر والأخضر بشكل مستمر لمدة 43 ساعة، بدءاً من الساعة 5 صباحاً يوم الأربعاء 31 ديسمبر، وحتى الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة 2 يناير 2026 — مما يعني أن المترو سيعمل طوال الليل في ليلة رأس السنة.