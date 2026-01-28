طرق دبي تعزز كفاءة الشبكة بـ 67 تحسيناً مرورياً في 2025

وفي عام 2025، أتمت الهيئة أيضاً سلسلة من التحسينات على طرق رئيسية، أبرزها توسعة شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الميدان من مسارين إلى ثلاثة مسارات عند مدخل الخوانيج، بالإضافة إلى زيادة سعة جسر الميدان من ثلاثة إلى أربعة مسارات. كما شملت الأعمال توسعة مخرج شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين، وتوسعة الوصلات الرابطة بين الطرق السطحية والجسر. كما تم تنفيذ تحسينات مرورية إضافية عند تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة 50% وتقليل زمن الانتظار بنسبة تزيد عن 30%.