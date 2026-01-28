طرق دبي تعزز كفاءة الشبكة بـ 67 تحسيناً مرورياً في 2025

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 تحسيناً مرورياً سريعاً في مناطق مختلفة من الإمارة خلال عام 2025. وشملت هذه الأعمال 46 تحسيناً في مواقع حيوية على الطرق الشريانية الرئيسية وداخل المناطق السكنية، و12 تحسيناً في مناطق المدارس، وتسعة تحسينات مرورية في المناطق التطويرية.
ويأتي هذا الإنجاز كجزء من خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لتنفيذ تدابير تحسين مروري سريع تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.
كما تستعد هيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ أكثر من 45 تحسيناً مرورياً في عام 2026، تشمل توسعة وتطوير تقاطعات رئيسية ومناطق تطويرية، وتحسين مداخل ومخارج المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من التحسينات المرورية السريعة ضمن مناطق المدارس.
تعكس هذه التحسينات المرورية التزام الهيئة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بنية تحتية مستدامة، ودعم كفاءة التنقل، وتقليل زمن الرحلات والازدحام المروري، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية. كما تتماشى هذه المبادرات مع النمو الحضري المستمر في دبي، وتساهم في تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع في جميع أنحاء الإمارة.
حققت الحلول المرورية السريعة وإجراءات التحسين المنفذة في عام 2025 آثاراً ملموسة وقياسية، شملت تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وتحسين تدفق المركبات، وتقليل أزمنة الرحلات بنسبة تصل إلى 45% ضمن مناطق التحسين. كما ساهمت هذه الإجراءات في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة تصل إلى 33% في العديد من الطرق المشمولة بنطاق أعمال هذه التحسينات.
التحسينات المرورية في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية
وكان للحلول والتحسينات التي أُجريت في عام 2025 أثر واضح في تعزيز الانسيابية المرورية وتوسيع سعة الطرق في عدة مناطق رئيسية، وأبرزها الورقاء، والبرشاء جنوب، وند الحمر، والرأس، بالإضافة إلى الممرات الحيوية التي تشمل شارع الشيخ زايد، وشارع الميدان، وشارع الإمارات باتجاه الشارقة، وشارع أم الشيف، وشارع الوصل، وطريق رأس الخور، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع المنارة.
وفي عام 2025، أتمت الهيئة أيضاً سلسلة من التحسينات على طرق رئيسية، أبرزها توسعة شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الميدان من مسارين إلى ثلاثة مسارات عند مدخل الخوانيج، بالإضافة إلى زيادة سعة جسر الميدان من ثلاثة إلى أربعة مسارات. كما شملت الأعمال توسعة مخرج شارع الشيخ زايد إلى شارع الميدان من مسار واحد إلى مسارين، وتوسعة الوصلات الرابطة بين الطرق السطحية والجسر. كما تم تنفيذ تحسينات مرورية إضافية عند تقاطع شارع الوصل مع شارع المنارة، مما أدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمركبات بنسبة 50% وتقليل زمن الانتظار بنسبة تزيد عن 30%.
التحسينات المرورية في مناطق المدارس
خلال العام الماضي، نفذت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً 12 تحسيناً مرورياً لخدمة أكثر من 30 مدرسة في دبي، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة شبكة الطرق وضمان سلاسة العمليات المرورية، لا سيما في مناطق المدارس.
وشملت المواقع الرئيسية مجمع مدارس الورقاء الأولى، ومجمع مدارس المزهر الأولى، ومجمع مدارس القصيص، ومدرسة المواكب في القرهود، وكلية إنجليش كوليدج في الصفا 1، ومجمع زايد التعليمي في المزهر 4، ومجمع مدارس البرشاء جنوب، بالإضافة إلى عدة مدارس أخرى في مناطق مختلفة من الإمارة.
وتضمنت التحسينات توفير مواقف مخصصة، وتطوير المداخل والمخارج، وتنفيذ إجراءات تهدئة السرعة، مما ساهم في تقليل الازدحام والطوابير المرورية، مع تحسين كفاءة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية في مناطق المدارس.