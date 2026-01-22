طرق دبي تُطلق خدمة تصاريح تركيب مظلات المواقف في المناطق السكنية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تصريح تركيب مظلات مواقف السيارات في المناطق السكنية، وهي خدمة تنطبق على مواقف السيارات المخصصة والمحجوزة بشكل صحيح. وتتوفر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم معالجتها من خلال شركات المقاولات، حيث تُقدّم الطلبات عبر بوابة رقمية موحدة تمكّن المتقدمين من الحصول على الموافقات من جميع الجهات الخدمية المعنية.
يأتي إطلاق هذه الخدمة استجابةً لاحتياجات السكان، ويعكس التزام هيئة الطرق والمواصلات بتعزيز جودة الحياة مع الحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي لدبي. وسلطت الهيئة الضوء على أهمية الخدمة بناءً على الملاحظات التي تم تلقيها من خلال مجالس المتعاملين والزيارات الميدانية، فضلاً عن كونها استجابة لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وتزايد عدد المركبات داخل المجمعات السكنية.
وصرح عارف شاكري، مدير إدارة حرم الطريق بـ مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: "تنص الاشتراطات المعتمدة لتركيب مظلات المواقف في المناطق السكنية على ألا تؤثر المظلات على استمرارية التنقل المرن أو حركة المشاة، وألا تخل بسلامة الطرق أو انسيابية الحركة المرورية. كما تحدد الاشتراطات وجوب عدم حجب المظلات للوحات المرورية، أو التأثير على خطوط مرافق البنية التحتية الموجودة تحت الأرصفة والمواقف، وضرورة الالتزام بمعايير التصميم والألوان المعتمدة من قبل الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التركيب مؤقتاً، بما يتيح إزالتها بناءً على طلب أي جهة خدمية تشترك في خدمات البنية التحتية في حالات المشاريع التطويرية، أو أعمال الصيانة، أو الطوارئ."
وحثّ شاكري ملاك الوحدات السكنية الجديدة، وكذلك الملاك المرتقبين الذين يباشرون أعمالاً إنشائية، على القيام بدورهم كشركاء في جعل دبي واحدة من أجمل وأرقى وأكثر مدن العالم تقدماً من خلال مراعاة حرم الطريق. وأكد على أهمية التحقق، خلال مرحلة تركيب المظلة، من أن جميع التركيبات تتوافق تماماً مع المعايير المطبقة في إمارة دبي.
واختتم قائلاً: "الهدف من الخدمة هو تبسيط إجراءات تركيب مظلات المواقف وفقاً للمواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة، وبما يحافظ على الطابع الحضاري والجمالي للإمارة، ويضمن سلامة وانسيابية حركة المشاة والمركبات، ويمنع أي تأثير على اللوحات المرورية أو أثاث الطريق."