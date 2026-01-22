طرق دبي تُطلق خدمة تصاريح تركيب مظلات المواقف في المناطق السكنية

وصرح عارف شاكري، مدير إدارة حرم الطريق بـ مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: "تنص الاشتراطات المعتمدة لتركيب مظلات المواقف في المناطق السكنية على ألا تؤثر المظلات على استمرارية التنقل المرن أو حركة المشاة، وألا تخل بسلامة الطرق أو انسيابية الحركة المرورية. كما تحدد الاشتراطات وجوب عدم حجب المظلات للوحات المرورية، أو التأثير على خطوط مرافق البنية التحتية الموجودة تحت الأرصفة والمواقف، وضرورة الالتزام بمعايير التصميم والألوان المعتمدة من قبل الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التركيب مؤقتاً، بما يتيح إزالتها بناءً على طلب أي جهة خدمية تشترك في خدمات البنية التحتية في حالات المشاريع التطويرية، أو أعمال الصيانة، أو الطوارئ."