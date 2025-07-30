"طرق دبي" تطرح 350 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني

سيعرض المزاد لوحات من الرموز التالية: H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z، بما في ذلك اللوحات الكلاسيكية. يبدأ التسجيل يوم الاثنين 4 أغسطس، بينما سينطلق المزاد في 11 أغسطس ويستمر خمسة أيام. جميع المبيعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويشترط على المشاركين امتلاك سجل مروري ساري المفعول في إمارة دبي.