"طرق دبي" تطرح 350 لوحة أرقام مميزة في مزاد علني

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 350 لوحة مميزة للمركبات، مكونة من رقمين وثلاثة ورباعيين وخماسيين، في مزادها الإلكتروني الثمانين للمركبات الخاصة والكلاسيكية.
سيعرض المزاد لوحات من الرموز التالية: H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z، بما في ذلك اللوحات الكلاسيكية. يبدأ التسجيل يوم الاثنين 4 أغسطس، بينما سينطلق المزاد في 11 أغسطس ويستمر خمسة أيام. جميع المبيعات خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويشترط على المشاركين امتلاك سجل مروري ساري المفعول في إمارة دبي.
للمشاركة، يُشترط على المشاركين تقديم شيك ضمان باسم هيئة الطرق والمواصلات بقيمة 5000 درهم، بالإضافة إلى رسوم اشتراك غير مستردة قدرها 120 درهمًا إماراتيًا. يمكن الدفع في مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، والبرشاء، وديرة، أو عبر بطاقات الائتمان عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات: www.rta.ae.
يجب على الفائزين بالمزاد إتمام عملية الدفع خلال 10 أيام عمل من تاريخ إغلاق المزاد. يمكن الدفع نقدًا للمبالغ التي تصل إلى 50,000 درهم، وبشيك مصدق أو بطاقة ائتمان للمبالغ التي تزيد عن 50,000 درهم. كما يمكن إتمام المعاملات في مراكز إسعاد المتعاملين أو عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات.