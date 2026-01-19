طرق دبي تسترد مفقودات لمتعامليها بقيمة ملايين الدراهم خلال 2025

صرحت ميرة الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، أن الجهود المكثفة أسفرت عن استرداد مبالغ نقدية تجاوزت 2 مليون درهم، بالإضافة إلى نحو 35 ألف جهاز إلكتروني (هواتف، حواسيب محولة، وأجهزة لوحية). كما نجح الفريق في إعادة 3,000 جواز سفر ووثائق رسمية، إلى جانب كميات من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، مما يعزز من ثقة الجمهور في منظومة النقل بالإمارة.