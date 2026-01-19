طرق دبي تسترد مفقودات لمتعامليها بقيمة ملايين الدراهم خلال 2025

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن نجاح فريق المفقودات والمعثورات بمركز الاتصال التابع لإدارة إسعاد المتعاملين في معالجة 104,162 بلاغاً عن مفقودات في مركبات الأجرة خلال عام 2025. وتأتي هذه النتائج لتعكس كفاءة المنظومة الرقمية والإجراءات المعتمدة التي تضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في استرداد الممتلكات.
حصيلة المعثورات: أموال ومجوهرات ووثائق رسمية
صرحت ميرة الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة، أن الجهود المكثفة أسفرت عن استرداد مبالغ نقدية تجاوزت 2 مليون درهم، بالإضافة إلى نحو 35 ألف جهاز إلكتروني (هواتف، حواسيب محولة، وأجهزة لوحية). كما نجح الفريق في إعادة 3,000 جواز سفر ووثائق رسمية، إلى جانب كميات من المجوهرات والمقتنيات الثمينة، مما يعزز من ثقة الجمهور في منظومة النقل بالإمارة.
تحول رقمي وتعدد القنوات
أوضحت الشيخ أن الهيئة وفّرت قنوات تقنية متطورة لتسهيل عملية الإبلاغ، حيث جاءت الإحصائيات كالتالي:
مركز الاتصال: تصدر القنوات بنسبة 56% من إجمالي البلاغات.
المساعد الافتراضي "محبوب": استحوذ على 30.8% من البلاغات.
التطبيقات الذكية: سجلت نسبة 10.8%.
وأكدت أن تقديم الخدمات بلغات عالمية متنوعة (مثل العربية، الإنجليزية، الصينية، والروسية وغيرها) ساهم في ضمان وصول الخدمة لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح.
سرعة استجابة قياسية
تعتمد الهيئة في ملاحقة البلاغات على أنظمة تتبع ذكية تتيح مراقبة حركة مركبات الأجرة والتواصل الفوري مع السائقين. وقد أثمرت هذه التقنيات عن سرعة استجابة استثنائية، حيث يتم التواصل مع صاحب البلاغ في غضون ساعتين فقط في أغلب الحالات. هذا المستوى من الكفاءة دفع المتعاملين لإرسال أكثر من 30 رسالة شكر تقديراً للخدمة المتميزة.
تكريم الأمانة والنزاهة
اختتمت الهيئة بيانها بالإشادة بالدور الأخلاقي لسائقي مركبات الأجرة، الذين بادروا بتسليم المفقودات فور العثور عليها، حيث تم تكريم المتميزين منهم تقديراً لنزاهتهم. وأكدت الهيئة أن مفهوم "إسعاد المتعاملين" يتخطى حدود الرحلة ليشمل حماية ممتلكات الركاب وتعزيز الأمان كقيمة جوهرية في دبي.