طرق دبي تستبق المستقبل وتطوع "الدرون" لضمان سلامة أنفاق المترو

وفي هذا السياق، أكد داوود الريس، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات، أن إدخال "الدرون" في عمليات الفحص أحدث تحولاً جذرياً في الوصول إلى المناطق المعقدة داخل الأنفاق، والتي كانت تتطلب سابقاً إجراءات دخول مطولة وتحديات لوجستية كبيرة. وأوضح أن هذه الطائرات توفر اليوم زوايا رؤية غير مسبوقة بفضل عدساتها عالية الدقة، مما يمنح فرق العمل بيانات دقيقة تتيح تحليلاً أعمق للحالة الإنشائية والفنية للأنفاق، مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري في المواقع الخطرة لضمان أعلى مستويات الأمان.