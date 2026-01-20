طرق دبي تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة أجنبية خلال عام 2025

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة برخص القيادة الأجنبية للمقيمين والزوار في دبي، استبدلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 58,082 رخصة قيادة أجنبية خلال عام 2025. وشملت عمليات الاستبدال رخص قيادة صادرة من 57 دولة معترف بها للاستبدال برخصة قيادة إماراتية، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المعنية.
وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن قائمة الدول التي يحق لمواطنيها استبدال رخص قيادتهم برخصة قيادة إماراتية تضم خمس دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية ولاتينية، ودولة أفريقية واحدة. وأشار إلى أن أحدث الإضافات خلال العام الحالي والماضي شملت قيرغيزستان، وكوسوفو، وشمال مقدونيا، وولاية تكساس، وكرواتيا، مما يعزز نهج الإمارة في دعم التعاون الدولي وخدمة أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، وبما يتماشى مع مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل وتحقيق جودة الحياة.
وذكر الأكرف أن خدمة استبدال رخصة القيادة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في دبي. ويتم إنجاز الإجراءات من خلال إجراء فحص للنظر في أحد مراكز فحص النظر المعتمدة، وتقديم الطلب، وإبراز رخصة القيادة الأصلية المراد استبدالها، ودفع الرسوم المقررة، شريطة أن تكون الرخصة سارية المفعول، وأن يحضر مقدم الطلب شخصياً.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تقديم خدمات مرنة وفعالة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعمل والعيش والتنقل السلس بكل سهولة وراحة. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للدول المعترف برخص قيادتها للاستبدال برخصة قيادة إماراتية من خلال رابط الخدمة أدناه: https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/rta-services/service-details?serviceId=3704301
أبرز الدول في استبدال رخص القيادة
في نهاية ديسمبر 2025، حلت المملكة المتحدة (إنجلترا، ويلز، اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية) في المرتبة الأولى بين الدول التي قام رعاياها باستبدال رخص قيادتهم المحلية برخصة قيادة إماراتية، حيث سجلت 13,165 رخصة. وتلتها جمهورية تركيا بـ 6,838 رخصة، ثم الصين بـ 5,300 رخصة.