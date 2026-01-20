طرق دبي تستبدل أكثر من 58 ألف رخصة قيادة أجنبية خلال عام 2025

وأكد سلطان الأكرف، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن قائمة الدول التي يحق لمواطنيها استبدال رخص قيادتهم برخصة قيادة إماراتية تضم خمس دول خليجية، و38 دولة أوروبية، و13 دولة آسيوية ولاتينية، ودولة أفريقية واحدة. وأشار إلى أن أحدث الإضافات خلال العام الحالي والماضي شملت قيرغيزستان، وكوسوفو، وشمال مقدونيا، وولاية تكساس، وكرواتيا، مما يعزز نهج الإمارة في دعم التعاون الدولي وخدمة أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات، وبما يتماشى مع مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل وتحقيق جودة الحياة.