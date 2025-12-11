"طرق دبي" تحذر من مشاركة بيانات الحساب بعد زيادة الاختراقات

نبهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السكان إلى مخاطر مشاركة بيانات تسجيل الدخول لمنصاتها الرقمية. محذرة من أن هذا الإهمال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

مؤخراً، شهدت هيئة الطرق والمواصلات زيادة في الحالات التي تم فيها الوصول إلى الحسابات دون علم المالك. تم استخدام هذه الدخولات غير المصرح بها لتنفيذ عمليات نقل ملكية المركبات، وتغيير لوحات الأرقام، ومعاملات أخرى لا يلاحظها العملاء غالبًا حتى فوات الأوان.

مشاركة بيانات تسجيل الدخول تشبه تسليم مفاتيح سيارتك. بمجرد أن يحصل شخص ما على الوصول، يمكنه التصرف في مركباتك ولوحاتك كما يشاء. شددت هيئة الطرق والمواصلات على أن حماية حسابك هي مسؤولية مشتركة ويجب على السائقين الحفاظ على سرية بياناتهم وعدم مشاركتها تحت أي ظرف.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وحثت الهيئة العملاء على الاعتماد على الهوية الرقمية، UAE Pass، عند تسجيل الدخول إلى منصاتها وخدماتها، حيث إنها الطريقة الأكثر أمانًا لحماية الحسابات ومنع أي محاولات للاستخدام غير القانوني.

بينما يعد UAE Pass الطريقة الأكثر أمانًا لتسجيل الدخول، فإنه أيضًا قوي للغاية. إذا تمكن المحتالون من الوصول إلى بيانات اعتماد UAE Pass الخاصة بك، يمكنهم إلحاق ضرر أكبر بكثير من مجرد نقل سيارتك. لا تشارك بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، قم بتمكين المصادقة البيومترية، وراقب نشاط حسابك بانتظام. مع ربط UAE Pass بالعديد من الخدمات الحكومية والخاصة، يمكن أن يسمح الحساب المخترق للمحتالين بـ: