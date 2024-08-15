"طرق دبي" تحدد قواعد صارمة للإعلانات الخارجية

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن أي انحراف عن هذا الدليل يجب أن يكون بموافقة استثنائية من اللجنة الفنية المعينة من قبل هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي. وفي أي وقت، تتمتع هيئة الطرق والمواصلات أو بلدية دبي بسلطة إزالة أي أصل، إذا تبين أنه غير متوافق.