"طرق دبي" تحدد قواعد صارمة للإعلانات الخارجية
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم الخميس دليلاً محدثًا لتنظيم الإعلانات الخارجية في جميع أنحاء المدينة بهدف "إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المشاة ومستخدمي الطرق".
ويوضح دليل الإعلانات الخارجية، المكون من 112 صفحة، والذي تم إصداره بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أنواع الصور والقياسات والإضاءة والأبعاد والمواقع والمزيد للإعلانات الخارجية.
وفيما يلي النقاط البارزة في دليل الإعلان الخارجي:
يجب ألا تعيق اللافتات مرافق المبنى ومخارج الطوارئ، ويجب تحديد المسافة المسموح بها حسب نوع وسعة مخرج الطوارئ.
يجب توجيه اللافتة بطريقة لا تتسبب في انعكاسات المصابيح الأمامية في مجال رؤية السائق. وكإرشادات، يمكن تقليل انعكاسات المصابيح الأمامية عن طريق وضع اللافتة بزاوية خمس درجات بعيدًا عن الزاوية القائمة لمجال رؤية السائق.
يجب ألا تبرز اللافتات أو هياكل اللافتات في مسار الطريق أو سطح مواقف السيارات المعبدة.
- في جميع الظروف، يجب ألا تبرز اللافتات المستقلة ضمن الصف فوق مسار الطريق، ويجب أن تكون بعيدة عن مسار الطريق على مسافة آمنة بشكل معقول؛ ويجب أن يكون لها خلوص رأسي آمن بشكل معقول من مستوى مسار الطريق أو ممر المشاة.
- يجب وضع بعض اللافتات المستقلة على مسافة معقولة من إشارات المرور.
- يجب ألا تحاكي الإعلانات أجهزة التحكم في حركة المرور مثل إشارات المرور.
- يجب ألا تحتوي بعض الإعلانات المستقلة الكبيرة والمتوسطة الحجم (مثل أحادي القطب، وميجاكوم، وما إلى ذلك) على ألوان مهيمنة تتنافس مع لون إشارات المرور الكبيرة (الاتجاهية، والسياحية، والإعلامية، وما إلى ذلك). يجب ألا تحتوي الإعلانات على عاكسات، والتي يمكن الخلط بينها وبين جهاز التحكم في حركة المرور في الليل.
- يجب ألا تحتوي الإعلانات على رسائل تشتت الانتباه أو تتعارض مع سلامة الطريق.
- يجب أن تكون الإعلانات واضحة. ويُنصح باستخدام خط واضح يبلغ ارتفاعه 150 ملم على الأقل.
- لا ينبغي أن تحتوي الإعلانات على مساحات كبيرة من العرض الأحمر إذا كان من المقرر إضاءتها. ففي ظل الظروف الرطبة أثناء الليل، قد يتسبب ذلك في حدوث ارتباك مع إشارات التحكم في حركة المرور أو "التوقف" أو "الأضواء الخلفية" للمركبات المتحركة.
- لن يتم الموافقة على إشارات الفيديو والرسوم المتحركة، بما في ذلك أي إشارات تحتوي على أي جزء من الفيديو و/أو المحتوى المتحرك، في احتياطيات الطريق إذا كانت مرئية للسائقين.
الاستثناءات
وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن العناصر التالية لا يشملها الدليل ويمكن السماح بتركيبها فقط إذا كان الأصل المعني لا يعيق اللوحات الإرشادية الموجودة من حيث الرؤية والسلامة على الطريق:
- لافتات الحكومة والهيئات السياسية والأعلام الوطنية
- العلامات التنظيمية أو الإرشادية
- لافتات الشوارع أو الملاحية
- العلامات واللافتات المرورية التي تنظم حركة المشاة والمركبات بما في ذلك أسماء الشوارع وأرقام المباني واللافتات الإرشادية لمواقف السيارات
- اللوحات الإعلانية أو الإرشادية التي تضعها هيئة الطرق والمواصلات/بلدية دبي والجهات ذات الصلة للترويج للآثار التاريخية والمعالم المميزة أو العناصر المشابهة لها
- لوحات تحذيرية وإرشادية أمنية بالإضافة إلى لوحات تحذر من المخاطر وتدعو إلى الانتباه
- زخارف الطرق المستخدمة في الأحداث الموسمية وما إلى ذلك والتي لا تستخدم نفس الوسيلة المستخدمة في الإعلان
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن أي انحراف عن هذا الدليل يجب أن يكون بموافقة استثنائية من اللجنة الفنية المعينة من قبل هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي. وفي أي وقت، تتمتع هيئة الطرق والمواصلات أو بلدية دبي بسلطة إزالة أي أصل، إذا تبين أنه غير متوافق.
يمكن العثور على مزيد من التفاصيل والتوضيحات حول التحديث على موقع هيئة الطرق والمواصلات: https://www.rta.ae/links/out-of-home-advertising.pdf.