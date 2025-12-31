طرق دبي تحدد خطة التنقل لليلة رأس السنة وتناشد الجمهور بالتعاون

حذّر صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات الراغبين في الخروج للاحتفال بليلة رأس السنة في دبي بضرورة الالتزام بقواعد الطريق والحفاظ على السلامة. وأكد أن الأولوية القصوى لهذا المساء هي ضمان سلامة وانسيابية الطرق. وأضاف أن استعداد الجمهور وتعاونهم هما المفتاح لإدارة واحدة من أكثر الليالي ازدحاماً في العام.
ونصح المرزوقي بالوصول إلى مناطق الاحتفالات قبل وقت كافٍ من المواعيد المقررة لإغلاق الطرق؛ حيث سيبدأ إغلاق الطرق الرئيسية حول منطقة "وسط مدينة دبي" (داون تاون) و"جي بي آر" اعتباراً من الساعة 4 عصراً، مع فرض قيود إضافية تدريجياً طوال المساء. وقال: "لقد وضعنا خطة منسقة لإدارة المرور بالشراكة مع جميع الجهات المعنية، لذا يجب على الناس الوصول مبكراً والتخطيط المسبق".
تجنب الوقوف غير القانوني
يُحظر تماماً التوقف أو الانتظار على الطرق السريعة أو أكتاف الطريق، وهو أمر خطير خاصة على الطرق السريعة مثل شارع الشيخ زايد. إن الوقوف غير القانوني يعرض صاحبه للغرامات، ويمكن أن يتسبب في مخاطر جسيمة على السلامة وتأخير لخدمات الطوارئ. وقال المرزوقي: "هذا من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق السريعة. نريد للناس الاستمتاع بالحدث، ولكن قبل كل شيء، نريدهم أن يكونوا آمنين".
استخدم وسائل النقل العام بدلاً من القيادة
وأوصى بشدة باستخدام المترو والترام والحافلات وسيارات الأجرة بدلاً من السيارات الخاصة. وستعمل خدمات المترو والترام بشكل متواصل لمدة 43 ساعة تقريباً، في حين سيكون هناك أكثر من 14,000 سيارة أجرة في الخدمة بجميع أنحاء المدينة. كما سيتم تخصيص أساطيل من سيارات الأجرة لخدمة المناطق ذات الطلب المرتفع مثل "جي بي آر" و"داون تاون" لضمان سلاسة المغادرة بعد منتصف الليل. وأوضح قائلاً: "لقد وفرنا أساطيل ضخمة من الحافلات وسيارات الأجرة وزدنا ساعات عمل المترو والترام، وسيكون استخدام النقل العام أكثر سلاسة وأماناً للركاب".
اتبع الإشارات الرقمية والتحديثات الرسمية
ستعرض لوحات الرسائل المتغيرة عبر شبكة طرق دبي تحديثات مباشرة حول الإغلاقات، والتحويلات، وحالة المرور. ويُنصح المحتفلون بمتابعة قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات للحصول على الإعلانات الفورية. وقال المرزوقي: "الظروف تتغير بسرعة في ليلة رأس السنة، لذا فإن البقاء على اطلاع يصنع فارقاً كبيراً".
احترم تعليمات السلطات
سيتم نشر فرق شرطة المرور، وفرق هيئة الطرق والمواصلات، وموظفي أمن الفعاليات في جميع مناطق الاحتفالات. ويعد اتباع تعليماتهم أمراً ضرورياً لسلامة الحشود وسلاسة الحركة. واختتم المرزوقي حديثه قائلاً: "هدفنا هو أن يحتفل الجميع بأمان ويعودوا إلى منازلهم براحة. وبالتخطيط والصبر والتعاون، يمكن لليلة رأس السنة في دبي أن تكون ذكرى سعيدة للجميع".