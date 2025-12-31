طرق دبي تحدد خطة التنقل لليلة رأس السنة وتناشد الجمهور بالتعاون

يُحظر تماماً التوقف أو الانتظار على الطرق السريعة أو أكتاف الطريق، وهو أمر خطير خاصة على الطرق السريعة مثل شارع الشيخ زايد. إن الوقوف غير القانوني يعرض صاحبه للغرامات، ويمكن أن يتسبب في مخاطر جسيمة على السلامة وتأخير لخدمات الطوارئ. وقال المرزوقي: "هذا من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق السريعة. نريد للناس الاستمتاع بالحدث، ولكن قبل كل شيء، نريدهم أن يكونوا آمنين".