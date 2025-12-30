طرق دبي تُتيح تصاريح "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقاتها الذكية

الفئات المستهدفة: يتعين على الأفراد من سن 17 عاماً فما فوق استخراج التصريح، فيما يُعفى حاملو رخص القيادة (المحلية والدولية) من هذا الإجراء.

النطاق الجغرافي: يُسمح بالقيادة في المسارات المخصصة بمناطق حيوية مثل "وسط مدينة دبي"، و"جميرا"، و"نخلة جميرا"، بينما يُحظر الاستخدام في مضامير الدراجات السريعة مثل "القدرة" و"سيح السلم".

السلامة والمخالفات: شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة والتقيد بالمسارات المعتمدة، محذرة من غرامات مالية للمخالفين لضمان حماية كافة مستخدمي الطريق.