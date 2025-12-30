طرق دبي تُتيح تصاريح "السكوتر الكهربائي" عبر تطبيقاتها الذكية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توسيع نطاق خدماتها الرقمية بتفعيل خدمة طلب تصاريح قيادة السكوتر الكهربائي عبر تطبيقاتها الذكية "RTA Dubai" و"دبي الآن" (Dubai Now). وتأتي هذه الخطوة لتسهيل وصول المستخدمين للخدمة، بعد أن كانت مقتصرة في السابق على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تحول رقمي لخدمة المتعاملين
يهدف دمج الخدمة في التطبيقات الذكية إلى أتمتة الإجراءات بالكامل وإلغاء الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على القاطنين والزوار. وأكدت الهيئة أن هذا التوسع يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول الرقمي الشامل، ويسعى إلى تنظيم قطاع "التنقل المرن" (Soft Mobility) وفق أعلى معايير السلامة العالمية.
رحلة المستخدم: تدريب واختبار رقمي
أوضحت الهيئة أن الحصول على التصريح يتم عبر عملية رقمية ميسرة، تبدأ بمراجعة مواد تدريبية متكاملة حول قواعد السير والاشتراطات الفنية، وتختتم باجتياز اختبار نظري إلكتروني. وبمجرد النجاح، يتم إصدار التصريح فوراً وإرساله للمستخدم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مما يمنحه الصلاحية القانونية لاستخدام السكوتر في المناطق المحددة.
الأطر التنظيمية والمعايير
حددت الهيئة مجموعة من الضوابط لضمان أمن الطريق، شملت:
الفئات المستهدفة: يتعين على الأفراد من سن 17 عاماً فما فوق استخراج التصريح، فيما يُعفى حاملو رخص القيادة (المحلية والدولية) من هذا الإجراء.
النطاق الجغرافي: يُسمح بالقيادة في المسارات المخصصة بمناطق حيوية مثل "وسط مدينة دبي"، و"جميرا"، و"نخلة جميرا"، بينما يُحظر الاستخدام في مضامير الدراجات السريعة مثل "القدرة" و"سيح السلم".
السلامة والمخالفات: شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة والتقيد بالمسارات المعتمدة، محذرة من غرامات مالية للمخالفين لضمان حماية كافة مستخدمي الطريق.
ودعت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة، مؤكدة أن هذه التشريعات تهدف في المقام الأول إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.