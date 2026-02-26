طرق دبي تبدأ تنفيذ حلول مرورية عاجلة في 8 مواقع استراتيجية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن شروعها في تطبيق مجموعة من الحلول المرورية العاجلة والمبتكرة، والتي تستهدف ثمانية مواقع استراتيجية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وتأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من خطة تطويرية شاملة تمتد حتى عام 2026، وتضم أكثر من 45 مشروعاً وتحسيناً مرورياً، وتهدف هذه المبادرات بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، وضمان انسيابية حركة السير، وتعزيز أمن وسلامة مرتادي الطرق، استجابةً للتوسع العمراني المطرد والزيادة السكانية وتنامي أعداد المركبات في دبي.