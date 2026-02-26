طرق دبي تبدأ تنفيذ حلول مرورية عاجلة في 8 مواقع استراتيجية

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن شروعها في تطبيق مجموعة من الحلول المرورية العاجلة والمبتكرة، والتي تستهدف ثمانية مواقع استراتيجية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وتأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من خطة تطويرية شاملة تمتد حتى عام 2026، وتضم أكثر من 45 مشروعاً وتحسيناً مرورياً، وتهدف هذه المبادرات بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، وضمان انسيابية حركة السير، وتعزيز أمن وسلامة مرتادي الطرق، استجابةً للتوسع العمراني المطرد والزيادة السكانية وتنامي أعداد المركبات في دبي.
نطاق العمل والمواقع المستهدفة
تتوزع أعمال التحسينات المرورية لتشمل نقاطاً حيوية ومحاور رئيسية، وهي:
طريق الإمارات: في الجزء الممتد من إمارة الشارقة وصولاً إلى شارع وادي العمردي.
شارع أم عمارة: بالاتجاه من شارع الشيخ زايد نحو شارع الوصل.
طريق جبل علي – لهباب.
منطقة الجداف: وتحديداً المساحة الرابطة بين "سما الجداف" و"واجهة الجداف المائية" بالقرب من محطة مترو الجداف.
منطقة البرشاء 1: وتحديداً في شارع النايات.
منطقة السطوة: في محيط مدرسة آل مكتوم.
تقاطع شارع الاتحاد مع شارع القدس.
شارع الشيخ راشد: في المنطقة المحاذية لفندق "جراند حياة دبي" باتجاه بر دبي.
الأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة
تسعى الهيئة من خلال إنجاز هذه المشاريع إلى تحقيق قفزة نوعية في الأداء المروري للمناطق المختارة. ومن المتوقع أن تسفر هذه التحسينات عن خفض ملموس في حدة الازدحامات، وتقليص زمن الرحلات بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 30%. هذا التحسن سينعكس مباشرة على تجربة التنقل اليومية للسكان والزوار، ويساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة الطرقية في هذه المناطق النابضة بالحيوية.
طبيعة التحسينات والحلول الهندسية
تتنوع الأدوات التقنية والهندسية المستخدمة في هذه الحلول لتشمل:
توسعة الطرق عبر إضافة مسارات جديدة (تحويل الشوارع من مسار واحد إلى مسارين).
استبدال الدوارات بتقاطعات ذكية محكومة بإشارات ضوئية لزيادة الطاقة الاستيعابية.
استحداث وصلات طرق جديدة لربط المحاور الرئيسية بالمجمعات السكنية والتجارية المجاورة.
تنفيذ تحسينات "على مستوى الأرض" (At-grade upgrades) ورفع كفاءة السلامة المرورية.
زيادة عدد المواقف المخصصة للمركبات، لا سيما بالقرب من المدارس والمرافق الخدمية الهامة، لضمان تنقل آمن وسلس.
آلية العمل ومعايير التنفيذ
تستند الهيئة في تنفيذ هذه التطويرات إلى منهجية علمية متكاملة ترتكز على ثلاثة معايير أساسية:
الرصد والتحليل: مراقبة أداء الشبكة بشكل دائم وإجراء دراسات مرورية معمقة لتحديد بؤر الازدحام.
المراقبة الآنية: استخدام مراكز التحكم المروري لرصد الاختناقات لحظة وقوعها.
التقييم الميداني: إرسال فرق تفتيش مختصة لمعاينة المواقع على أرض الواقع ووضع التوصيات المناسبة.
تضمن هذه الآلية المتكاملة الوصول إلى حلول عملية تساهم بفاعلية في تخفيف الضغط المروري، خاصة خلال ساعات الذروة التي تشهد كثافة عالية في حركة التنقل.