طرق بدبي تطلق "النقل المشترك" بالسيارات الفاخرة لطلاب المدارس

على الجانب الآخر، ترى عائلات أخرى، خاصة تلك التي توفق بين العمل والجداول الضيقة، إمكانيات كبيرة في توفير الوقت والجهد، معتبرين أن خدمة النقل المشترك الموثوقة يمكن أن تغير الصباحات والظهيرات المزدحمة. وقال المغترب الفلبيني "بين ليبيغ": "إنها مبادرة رائعة لتقليل الزحام، وتبدو ميسورة التكلفة وأنا واثق من أنها ستكون آمنة. إنها منطقية من حيث تخطيط المسار والكفاءة. قلقي الوحيد هو التوقيت — فإذا كان هناك خمسة أو ستة طلاب في سيارة واحدة، فما هو الوقت الذي سيتم فيه اصطحاب ابنتي؟ حالياً، هي تتنقل بالحافلة المدرسية، ويتم اصطحابها في الساعة 6:45 صباحاً، مما يمنحها وقتاً كافياً للنوم. التوقيت هو شاغلي الوحيد، وبخلاف ذلك، كولي أمر سأختارها بالتأكيد".