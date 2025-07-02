طرق العالم سيمفونيات : من الفجيرة إلى اليابان

يُفاجأ سائقو السيارات في شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بتجربة موسيقية فريدة من نوعها. فبينما يقطعون جزءًا من الطريق، تُعزف سيمفونية بيتهوفن التاسعة، ما يجعلها مغامرة جديدة لسائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة.
تنتج شرائط الاهتزاز، التي تم تصميمها بعناية على سطح الطريق قبل مقر شرطة الفجيرة، قطعة موسيقية كلاسيكية عند القيادة عليها بوتيرة ثابتة.
مع ذلك، فإن الطرق الموسيقية ليست مفهومًا جديدًا. فقد ابتُكرت هذه الطرق اللحنية في الدنمارك، وأصبحت شائعة في أنحاء كثيرة من العالم. إليك بعض أشهرها:
بُني أول جهاز في العالم، ويُسمى "أسفلتوفون"، في أكتوبر 1995 في غيلينغ، الدنمارك، على يد الفنانين الدنماركيين ستين كراروب جنسن وجاكوب فرويد-ماغنوس. في المقطع أدناه، يظهر "أسفلتوفون" بعد 90 ثانية.
أُنشئ ثاني طريق موسيقي في العالم عام ٢٠٠٠ في فيلبينت، سين سان دوني، فرنسا. ويبدو أن الطريق قد عُبّد بعد عامين فقط، لكن البعض يزعم أن صوته لا يزال يُسمع عند القيادة على الطريق.
شُيّد أول طريق موسيقي في أمريكا عام ٢٠٠٨، في شارع K، لانكستر، كاليفورنيا. سُمّي الطريق الموسيقي المدني، وهو طريق يمتد ربع ميل، صُمّم لعزف نهاية "افتتاحية ويليام تيل" عند القيادة عليه بسرعة معينة.
ومع ذلك، بسبب شكاوى السكان بشأن الضوضاء التي يسببها الطريق، تم نقله على بعد ميلين خارج المدينة إلى شارع G، حيث لا يزال موجودًا حتى اليوم.
يوجد طريق موسيقي آخر في الولايات المتحدة في نيو مكسيكو، يتم فيه تشغيل أغنية "أمريكا الجميلة" لإبطاء السيارات على جزء من الطريق 66 بين ألبوكيركي وتيجيراس.
يبدو أن اليابان هي الأكثر حماسًا للطرق الغنائية. في عام ٢٠٠٧، خدش رجل يُدعى شيزو شينودا بالخطأ بعض العلامات في طريق بجرافة قبل أن يمر فوقها، مدركًا أنها يمكن أن تُصدر نغمات موسيقية مختلفة. يوجد الآن ما لا يقل عن ثلاثين طريقًا غنائيًا في اليابان، بعضها يُعزف عليه أغنية المقدمة من أنمي "نيون جينيسيس إيفاجيليون" وأغنية "ألويز ويذ مي" من فيلم "سبيريتد أواي".
رُكِّبت أخاديد موسيقية في عدة طرق في كوريا الجنوبية لجذب انتباه السائقين. يُعزف على طريق الغناء القريب من أنيانغ، مقاطعة جيونجي، والذي شُيِّد باستخدام أخاديد محفورة في الأرض، نسخة من أغنية الأطفال "ماري كان لديها حمل صغير".
قامت إندونيسيا أيضًا بإنشاء طريق لحني للحد من حوادث المرور. يعزف هذا الطريق، الواقع على طول قسم نغاوي-كيرتوسونو من طريق سولو-كيرتوسونو ذي الرسوم في جاوة، النوتات الست الأولى من أغنية "عيد ميلاد سعيد" عند القيادة عليه بالسرعة المناسبة.
أنشأت المجر طريقًا موسيقيًا عام ٢٠١٩ تكريمًا للاسلو بودي (اسمه الفني سيبو)، المغني الرئيسي لفرقة "ريبابلك". عند السير على جانب الطريق، يُعزف مقطع قصير مدته ٣٠ ثانية تقريبًا من أغنيتهم "٦٧-es út" (الطريق ٦٧). استمع إلى اللحن أدناه: