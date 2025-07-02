طرق العالم سيمفونيات : من الفجيرة إلى اليابان

يبدو أن اليابان هي الأكثر حماسًا للطرق الغنائية. في عام ٢٠٠٧، خدش رجل يُدعى شيزو شينودا بالخطأ بعض العلامات في طريق بجرافة قبل أن يمر فوقها، مدركًا أنها يمكن أن تُصدر نغمات موسيقية مختلفة. يوجد الآن ما لا يقل عن ثلاثين طريقًا غنائيًا في اليابان، بعضها يُعزف عليه أغنية المقدمة من أنمي "نيون جينيسيس إيفاجيليون" وأغنية "ألويز ويذ مي" من فيلم "سبيريتد أواي".