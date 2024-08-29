طرق التبرع لبناء المساجد : خطوات سهلة ومباشرة
يتبرع العديد من المؤمنين في مختلف أنحاء العالم لبناء المساجد في بلدانهم وفي دول العالم الثالث الأخرى. ويعتبر هذا الفعل من أعمال الخير بين أفراد المجتمع الإسلامي.
وتقوم حكومة الإمارات ببناء العديد من المساجد، ومع ذلك، تمنح الدولة أيضاً أفراد المجتمع فرصة للمساهمة في بناء دور العبادة. وبالإضافة للمساهمة في البناء، يمكن للأفراد أيضاً التبرع لصيانة المساجد وتوفير المرافق المصاحبة بها.
بدءاً من العملية وحتى المنظمات المعنية، إليك كيفية التبرع لبناء مسجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
تقدم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف خدماتها للأفراد الراغبين في المساهمة في بناء المساجد أو صيانة دور العبادة.
وتمتد هذه الخدمة إلى بناء المساجد في كافة الإمارات باستثناء دبي.
وتتضمن هذه الصيانة التمويل اللازم لإضافة المرافق، وصيانة المباني، والتكييف، والأثاث، وغيرها من الإمدادات.
الخطوات
يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو تطبيق الهاتف المحمول.
يتاح للمهتمين الوصول إلى الخدمة عبر قسم "استدامة ورعاية وتمويل المساجد" على البوابة.
يتعين على المتقدمين بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام حساب بطاقة الهوية الإماراتية والتسجيل على منصة الأوقاف
تقدم الخدمة طرق دفع مختلفة - التحويل المصرفي/الإيداع، والدفع لمرة واحدة، والشيك، ويمكن للمتقدمين اختيار أي منها.
ويمكن للأفراد بعد ذلك الاختيار من بين مدن مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء دبي.
وتتيح الخدمة أيضاً لهم الاختيار من بين مناطق مختلفة في الإمارة المختارة.
ثم يعرض الموقع الطاقة الاستيعابية المقترحة للمسجد للصلاة والتي تتراوح بين 200 إلى أكثر من 1000 شخص، ويمكن للمتقدمين استخدام خاصية الفلتر حسب تفضيلاتهم.
وتُظهر المنصة أيضاً التكلفة التقديرية للمشروع إلى جانب نوع المنطقة سواء كانت زراعية أو سكنية.
بعد أن يقدم العملاء الاستمارة، سيتم منحهم إيصال الدفع.
الخدمة مجانية حيث يتلقى العملاء الرد خلال فترة أربعة أيام. وسيتلقى المتقدمون التحديثات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.
بمجرد تقييم الطلب، سيتلقى مقدم الطلب إشعاراً بالموافقة، بالإضافة إلى تفاصيل إكمال الخدمة، وتشمل هذه التفاصيل:
تفاصيل الارض المخصصة للبناء
تفاصيل موظف الهيئة الذي سيكون مسؤولاً عن متابعة المتبرع وزيارة الموقع ومتابعة استكمال مراسلات الجهات الحكومية والتعاقد مع الاستشاري والمقاول.
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
بالنسبة للمقيمين الراغبين في المساهمة في بناء مسجد في دبي، تقدم لهم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التابعة لحكومة دبي خدمة تحديد قطعة أرض لبناء مسجد.
وتتيح خدمة أخرى للأفراد التبرع بالأشياء العينية للمساجد، مثل السجاد ومكيفات الهواء ومبردات المياه والخيام الخارجية.
يمكن الوصول إلى هذه الخدمات عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، وكلاهما مجاني عند التقديم عبر الإنترنت.
للمساهمة في بناء مسجد، يجب تقديم بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالشخص عند تقديم الطلب، ويستغرق الأمر ما يصل إلى يوم واحد لتلقي مراجعة الطلب وبعد ذلك ستنفذ الهيئة الطلب المحدد وتمضي قدماً.
بالنسبة للمتبرعين عينياً للمساجد، يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أيام بعد تقديم الطلب لتلقي مراجعة الطلب وبعدها ستشرع الهيئة في التنفيذ.
دار البر
يمكن للأفراد الراغبين في التبرع أو التكفل ببناء مسجد كامل في دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بذلك أيضاً من خلال دار البر، حيث يمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر الإنترنت ويمكن للمتقدمين التبرع بشكل مباشر لبناء المسجد.
بيت الخير
بيت الخير هو منصة أخرى تتيح للأفراد المساهمة في رعاية وصيانة المساجد، ويشمل ذلك توفير المرافق مثل تكييف الهواء والأثاث.
يمكن للمهتمين التبرع بأي مبلغ يرغبون فيه، ويمكن الدفع عن طريق التحويل البنكي أو أكشاك التبرعات أو التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة.