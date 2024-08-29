طرق التبرع لبناء المساجد : خطوات سهلة ومباشرة

يتاح للمهتمين الوصول إلى الخدمة عبر قسم "استدامة ورعاية وتمويل المساجد" على البوابة.

يتعين على المتقدمين بعد ذلك تسجيل الدخول باستخدام حساب بطاقة الهوية الإماراتية والتسجيل على منصة الأوقاف

تقدم الخدمة طرق دفع مختلفة - التحويل المصرفي/الإيداع، والدفع لمرة واحدة، والشيك، ويمكن للمتقدمين اختيار أي منها.

ويمكن للأفراد بعد ذلك الاختيار من بين مدن مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء دبي.

وتتيح الخدمة أيضاً لهم الاختيار من بين مناطق مختلفة في الإمارة المختارة.

ثم يعرض الموقع الطاقة الاستيعابية المقترحة للمسجد للصلاة والتي تتراوح بين 200 إلى أكثر من 1000 شخص، ويمكن للمتقدمين استخدام خاصية الفلتر حسب تفضيلاتهم.

وتُظهر المنصة أيضاً التكلفة التقديرية للمشروع إلى جانب نوع المنطقة سواء كانت زراعية أو سكنية.