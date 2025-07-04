طرق الإمارات العجيبة: 7 مغامرات فريدة تنتظرك عبر الدولة

الإمارات: بعد طريق الفجيرة الموسيقي، 6 طرق أخرى غير عادية تستحق الاكتشاف

طريق يعزف سيمفونية بيتهوفن سبب غريب بما فيه الكفاية للقيام برحلة. فما هي الطرق الغريبة الأخرى التي تقدمها إمارات الدولة؟

نشرت في: الخميس 3 يوليو 2025، 7:58 مساءً

بقلم: بوجاراج مانيري

عندما تفكر في طرق الإمارات، هل تتبادر إلى ذهنك فقط الازدحامات المرورية والطوابير الطويلة؟ ليس في هذه الأماكن! تمتلك الإمارات في الواقع بعض الطرق الشيقة التي ستجعلك تعيد التفكير في عبارة "الأمر لا يتعلق بالوجهة، بل بالرحلة".

من دبي إلى الشارقة، ومن رأس الخيمة إلى الفجيرة، إليك بعض الأماكن الرائعة والغريبة وغير العادية التي يجب عليك التخطيط لزيارتها - ربما حتى في نهاية هذا الأسبوع - إذا لم تكن قد زرتها بالفعل.

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1. طريق الفجيرة الموسيقي

انتشر هذا الطريق مؤخرًا لقدرته على عزف جزء من سيمفونية بيتهوفن التاسعة. هل تحب الاستماع إلى لحن جميل أثناء القيادة؟ عندما تقود فوق الشرائط الاهتزازية في شارع الشيخ خليفة، يمكنك أن تكون جزءًا من صناعة الموسيقى باستخدام سيارتك كأداة.

تم تركيب الشارع الموسيقي الذي يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد، قبل مقر شرطة الفجيرة مباشرة، وقد دفع الناس إلى الانتقال إلى المسار الأخير فقط من أجل التجربة. ومع ذلك، من الضروري مراعاة السلامة وتجنب تغيير المسارات بشكل عشوائي. إليك دليل "الخليج تايمز" – نعم، لقد ذهبنا لنتحقق بأنفسنا – مع نصائح لمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة موسيقية على الطريق.