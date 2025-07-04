طرق الإمارات العجيبة: 7 مغامرات فريدة تنتظرك عبر الدولة

طريق يعزف سيمفونية بيتهوفن سبب غريب بما فيه الكفاية للقيام برحلة. فما هي الطرق الغريبة الأخرى التي تقدمها إمارات الدولة؟
نشرت في: الخميس 3 يوليو 2025، 7:58 مساءً
بقلم: بوجاراج مانيري
عندما تفكر في طرق الإمارات، هل تتبادر إلى ذهنك فقط الازدحامات المرورية والطوابير الطويلة؟ ليس في هذه الأماكن! تمتلك الإمارات في الواقع بعض الطرق الشيقة التي ستجعلك تعيد التفكير في عبارة "الأمر لا يتعلق بالوجهة، بل بالرحلة".
من دبي إلى الشارقة، ومن رأس الخيمة إلى الفجيرة، إليك بعض الأماكن الرائعة والغريبة وغير العادية التي يجب عليك التخطيط لزيارتها - ربما حتى في نهاية هذا الأسبوع - إذا لم تكن قد زرتها بالفعل.
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انتشر هذا الطريق مؤخرًا لقدرته على عزف جزء من سيمفونية بيتهوفن التاسعة. هل تحب الاستماع إلى لحن جميل أثناء القيادة؟ عندما تقود فوق الشرائط الاهتزازية في شارع الشيخ خليفة، يمكنك أن تكون جزءًا من صناعة الموسيقى باستخدام سيارتك كأداة.
تم تركيب الشارع الموسيقي الذي يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد، قبل مقر شرطة الفجيرة مباشرة، وقد دفع الناس إلى الانتقال إلى المسار الأخير فقط من أجل التجربة. ومع ذلك، من الضروري مراعاة السلامة وتجنب تغيير المسارات بشكل عشوائي. إليك دليل "الخليج تايمز" – نعم، لقد ذهبنا لنتحقق بأنفسنا – مع نصائح لمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة موسيقية على الطريق.
بما أن الإمارات العربية المتحدة بلد صحراوي، فليس من المستغرب أن تأخذك القيادة عبر البلاد في العديد من الطرق التي تحيط بها الكثبان الرملية من الجانبين. ومع ذلك، في هذا الطريق بالذات، لا تذهب أنت إلى الصحراء - بل الصحراء هي التي تأتي إليك.
طريق الصحراء النصفية في دبي، كما يوحي الاسم، هو مكان غالباً ما تحمل فيه الرياح الرمال من الكثبان الرملية القريبة إلى الطريق. ستجد السيارات التي تمر عبر هذه المنطقة جزءاً من رحلتها على الإسفلت، وجزءاً على الرمال. يشكل الطريق المغطى جزئياً برمال الصحراء منظراً خلاباً (انظر الصورة أعلاه!)، وهو مكان شهير للسياح والمقيمين على حد سواء، خاصة في الظروف الجوية الباردة.
هل سبق لك أن كنت تحت جبل؟ ماذا عن تحت خمسة جبال متتالية؟ في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأخير ليس ممكناً فحسب - بل يوفر قيادة رائعة جداً. تقع الأنفاق الخمسة على طريق الشارقة - خورفكان وتمر عبر القمم الشاهقة - مع وجود تلال على يسارك ويمينك، وأيضاً فوقك.
وهذا يشمل نفق السدرة الذي يبلغ طوله 2.7 كم وهو أيضاً أطول نفق مغطى في الشرق الأوسط. الأنفاق الأربعة الأخرى هي السقب بطول 1.4 كم، والروغ بطول 1.3 كم، والغزير بطول 0.9 كم، والساحة بطول 0.3 كم.
الآن بعد أن كنا في نفق تحت الجبال، هناك نفق آخر يمر تحت الماء. لا، ليس عليك أن ترتدي معدات الغوص لهذا النفق.
ما هو رائع بشكل خاص في نفق الشندغة هو أن هذه الأعجوبة الهندسية، التي تمر تحت خور دبي، افتتحت في وقت مبكر من عام 1975، مما يجعلها أقدم نفق في الإمارات. لا يزال بإمكانك الشعور بـ "الأيام الخوالي" أثناء مرورك بهذا النفق ذي المسارين مع مراوحه النفاثة التي تعمل بصوت خافت.
تفتخر المنطقة ليس فقط بنفق تحت الماء للمركبات، بل تحتوي أيضًا على ممشى تحت الماء للمشاة، مما يعني أنه يمكنك المشي تحت الخور، مع إبقاء قدميك على اليابسة.
وادي القور في رأس الخيمة ليس طريقك المعتاد — فهو يقدم تجارب القيادة على الطرق الوعرة. لقد أفاد زوار هذا المكان، المعروف غالباً باسم "المسار المفقود"، بسماع جوقة من الضفادع طوال رحلتهم، مما أعطاه اسم "وادي الضفادع".
صورة: مهام الطرق الوعرة
بما أنه ليس طريقاً حضرياً مثل الآخرين، فإن هذه التضاريس مناسبة بشكل أفضل لمركبات الدفع الرباعي بسبب مساراتها الوعرة. ما يميز هذا المكان هو أن المسار يتبع مجرى نهر، مع وجود مياه على الطريق، بينما يقطع أيضاً الجبال. عند زيارة مثل هذه الأماكن، كن دائماً واعياً للتضاريس الخطرة، واجعل سلامتك هي الأولوية الأولى. يجب عليك أيضاً احترام حدود الملكية الخاصة، مثل المزارع المملوكة للمجتمع المحلي.
الجسر العائم، كما يوحي اسمه، هو جسر مبني مباشرة على الماء — وقد تم تشكيله على هيئة حركة الأمواج، لذلك كان السائقون يختبرون "تأثير الأمواج" أثناء القيادة. كان الأول من نوعه في المنطقة، ويمتد عبر خور دبي. كان الجسر يفتح ويغلق يومياً للسماح بمرور حركة الملاحة البحرية. إليك فيديو حصري من وراء الكواليس يوضح كيف كان يعمل:
شهد هذا المكان الغريب مرور كل من السيارات والقوارب، وإن كان في أوقات مختلفة، مما خلق تجربة آسرة. يستقر الجسر على عوامات، وهي هياكل مجوفة، تدعمه وتسمح للجسر بالتحرك مع المد والجزر. الجسر العائم مغلق حالياً للصيانة، كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في عام 2023.
أفاد المسافرون بتجربة تلة "مغناطيسية" في منطقة مصافي، الفجيرة، حيث يبدو أن السيارة تتدحرج صعوداً. بينما لم تتمكن "الخليج تايمز" من تأكيد ذلك بشكل مستقل، فإن مثل هذه الطرق موجودة بالفعل في أجزاء أخرى من العالم وغالباً ما تنتج عن أوهام بصرية.
تبدو هذه الطرق وكأنها تتجه صعوداً بينما في الواقع هي تنحدر نحو الأسفل. يمكنك زيارة منطقة مصافي بالفجيرة بنفسك لترى ما إذا كانت ادعاءات "مضاد الجاذبية" تحمل أي حقيقة. بدلاً من ذلك، يمكن رؤية مثل هذا الطريق ليس بعيداً — في عُمان، في الطريق بين مرباط وصلالة. الموقع معروف جيداً ويمكن أن يكون تجربة مذهلة للعديد من سكان الإمارات، نظراً لقرب المكان.