طرق احتيال متنوعة تستهدف عملاء البنوك

عند التصفح عبر الإنترنت، قد تظهر أحياناً مواقع ويب غير قانونية على محركات البحث التي تحاكي مواقع حقيقية. تم نصح السكان بالتأكد دائماً من صحة الرابط أو اسم النطاق والبحث عن أقفال الأمان والشهادات.

يجب على العملاء دائماً إعادة التأكد من مبلغ وعملة إعادة الشحن واسم التاجر قبل التحقق من أي معاملات.