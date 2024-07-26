طرق احتيال متنوعة تستهدف عملاء البنوك
طلبت البنوك في الإمارات من السكان توخي الحذر من أنواع الاحتيال المختلفة التي تستهدف العملاء، بدءاً من عروض العمل المزيفة وتعليق جوازات السفر إلى انتحال شخصيات المسؤولين الحكوميين، ويستهدف المحتالون عملاء البنوك بطرق متعددة لاختلاس بياناتهم الشخصية والمالية. وتستمر البنوك المحلية في تذكير عملائها بانتظام عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية بشأن عمليات الاحتيال المختلفة.
فيما يلي قائمة بثمانية أنواع من الاحتيال حذرت منها أبرز البنوك في الإمارات عملاءها:
إعادة شحن هاتفك المحمول أو حساب الرسوم
عند التصفح عبر الإنترنت، قد تظهر أحياناً مواقع ويب غير قانونية على محركات البحث التي تحاكي مواقع حقيقية. تم نصح السكان بالتأكد دائماً من صحة الرابط أو اسم النطاق والبحث عن أقفال الأمان والشهادات.
يجب على العملاء دائماً إعادة التأكد من مبلغ وعملة إعادة الشحن واسم التاجر قبل التحقق من أي معاملات.
رقم الحساب المصرفي الدولي غير متطابق
تحث البنوك العملاء على تجنب تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى المحتالين من خلال التأكد دائماً من تطابق رقم الحساب المصرفي الدولي مع اسم الحساب الذي يقومون بتحويل الأموال إليه.
عروض العمل المزيفة
في بعض الأحيان، يتلقى السكان رسائل من محتالين يعرضون عليهم كسب 500 دولار (1835 درهماً) يومياً، وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة للعديد من الأشخاص.
"احذر من المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مدراء التوظيف لدى شركات عالمية ويقدمون فرص عمل مغرية عن طريق أرقام واتساب غير معروفة أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني."
عمليات الاحتيال في برامج الولاء
يرسل بعض المحتالين رسائل إلى السكان يعرضون عليهم نقاط المكافأة التي ستنتهي صلاحيتها "اليوم". يطلبون من السكان تسجيل الدخول إلى مواقع معينة للمطالبة بها. تطلب البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة من العملاء توخي الحذر من الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل التي تدعي أن العميل لديه نقاط متراكمة على وشك الانتهاء. يمكن للمحتالين خداع الأشخاص للحصول على الأموال أو المعلومات الشخصية عند تسجيل الدخول لاسترداد هذه النقاط.
مكالمات وهمية، رسائل حول التفاصيل المصرفية أو بطاقات الائتمان
في بعض الأحيان يتظاهر المحتالون بأنهم شركات أو موردون ويحاولون استخراج المعلومات الشخصية والتفاصيل المصرفية للمقيمين لإيداع الأموال في حساباتهم. ولذلك، يجب على عملاء البنك التحقق دائماً من هذا الطلب مع الأشخاص المعتمدين في الشركة ذات الصلة قبل اتخاذ أي إجراء.
انتحال شخصية مسؤولين حكوميين
في الآونة الأخيرة، استهدفت عملية احتيال جديدة المقيمين في الإمارات من خلال خداعهم للاعتقاد بأن جوازات سفرهم قد تم تعليقها ومطالبتهم بمشاركة عناوين إقامتهم لتجنب الغرامات. يُنصح العملاء بحظر مثل هذه الرسائل والإبلاغ عنها دائماً.
الاحتيال في الهندسة الاجتماعية
وتنصح البنوك العملاء بتوخي الحذر وعدم تعريض أنفسهم للاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية. عندما يقوم الناس بالرد على أشخاص مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة بياناتهم الشخصية معهم مثل كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، فإنهم يعرضون أنفسهم لخسائر مالية وبيانات شخصية أخرى.
اتصال من البنك
يتصل بعض المحتالين بالعملاء حيث يزعمون أنهم مسؤولون في البنك ويطلبون التفاصيل المتعلقة بحساباتهم. لن تقوم البنوك أبداً بالاتصال بالعملاء وسؤالهم عن تفاصيل حساباتهم وأموالهم. لذلك، يجب على العملاء إنهاء المكالمة على الفور وتنبيه البنك أو السلطات لأن عمليات الاحتيال تتخفى وراء المكالمات المزيفة والمكاسب الكبيرة.