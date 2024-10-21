طرح عام أولي لـ"اللولو الإماراتية" لبيع 25% من أسهمها
أعلنت مجموعة اللولو الإماراتية العملاقة للتجزئة يوم الاثنين أنها ستبيع 25 في المائة من أسهمها من خلال طرح عام أولي بقيمة اسمية تبلغ 0.051 درهم للسهم.
وبحسب نشرة الاكتتاب التي نشرتها صحيفة الخليج تايمز يوم الاثنين، ستبيع الشركة أكثر من 2.582 مليار (2،582،226،338) سهماً من خلال طرح عام أولي على ثلاث شرائح يبدأ في 28 أكتوبر ويغلق في 5 نوفمبر.
وسيتم إدراج شركة لولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المتوقع أن يتم الإدراج في 14 نوفمبر 2024، وسيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في نفس اليوم أو قبل افتتاح الطرح في 28 أكتوبر.
والبنوك المتلقية المشتركة هي بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول. ومديرو الاكتتاب المشتركون هم بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط والمجموعة المالية هيرميس الإماراتية. والبنوك المتلقية هي بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الإمارات دبي الوطني.
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الاكتتابات العامة الأولية من كيانات القطاعين العام والخاص على مدى العامين الماضيين بما في ذلك مؤسسة تاكسي دبي، وسالك، والأنصاري للصرافة، وبيور هيلث، وإنفستكورب كابيتال، ومجموعة فينيكس، وكيانات أدنوك وغيرها الكثير.
وشهدت الطروحات الأولية السابقة طلبًا قويًا بشكل استثنائي من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويثق المحللون في أن بيع أسهم لولو سيشهد أيضًا استجابة ساحقة من المستثمرين الأسبوع المقبل.
وتعد مجموعة اللولو واحدة من أكبر شركات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتوظف أكثر من 50 ألف عامل. وكان المستثمرون ينتظرون الطرح العام الأولي لشركة التجزئة العملاقة لشراء حصة في شركة التجزئة الكبرى.
كانت شركة ADQ قد اشترت حصة 20 في المائة في الشركة مقابل مليار دولار في عام 2020، مما ساعد شركة التجزئة على التوسع في أسواق جديدة.
وبموجب الشريحة الأولى، سيتم طرح 258.222 مليون سهم للاكتتاب، تمثل 10% من أسهم العرض. وسيحصل كل مكتتب - بخلاف الموظفين المؤهلين - على حد أدنى مضمون لتخصيص 1000 سهم، وسيحصل كل موظف مؤهل على حد أدنى مضمون لتخصيص 2000 سهم.
وبموجب الشريحة الثانية، تهدف شركة لولو للتجزئة إلى بيع 2,298,181,441 سهماً، تمثل 89% من الأسهم المعروضة للبيع. وسيتم بيع أكثر من 25.822 مليون سهم من خلال الشريحة الثالثة، تمثل واحد% من الأسهم المعروضة.
ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل الاكتتاب العام وفقاً لنشرة الاكتتاب.
وسيتم منح المساهمين البائعين فترة حظر مدتها 180 يوماً بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
مجموعة لولو هي أكبر شركة تجزئة متكاملة لديها متاجر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث بيع المساحات والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023. كانت المجموعة ثاني أكبر شركة تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة والأكبر في عُمان وقطر والبحرين والكويت وأسرع شركة تجزئة نموًا وأكبر شركة تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستشاري السوق. لديها حاليًا حضور قوي متعدد القنوات في شكل 3 أشكال - هايبر ماركت ومتاجر سريعة وأسواق صغيرة.
وبحلول أغسطس 2024، تدير المجموعة 240 متجراً، بما في ذلك 116 هايبر ماركت و102 متجر سريع و22 ميني ماركت، مع 103 متجراً تقع في الإمارات العربية المتحدة و56 في المملكة العربية السعودية و81 في أسواق أخرى.
وبلغ إجمالي مساحة البيع للمجموعة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ما يقرب من 1.3 مليون متر مربع، وهو ما يزيد بنحو 3 أضعاف عن متوسط مساحة البيع لنظيراتها المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي المتوسط، خدمت الشركة أكثر من 600 ألف متسوق يوميًا في عام 2023. وتستورد الشركة المنتجات من 85 دولة، وتدير شبكة من 21 مركز توزيع في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها.