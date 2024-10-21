طرح عام أولي لـ"اللولو الإماراتية" لبيع 25% من أسهمها

مجموعة لولو هي أكبر شركة تجزئة متكاملة لديها متاجر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث بيع المساحات والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023. كانت المجموعة ثاني أكبر شركة تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات العربية المتحدة والأكبر في عُمان وقطر والبحرين والكويت وأسرع شركة تجزئة نموًا وأكبر شركة تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستشاري السوق. لديها حاليًا حضور قوي متعدد القنوات في شكل 3 أشكال - هايبر ماركت ومتاجر سريعة وأسواق صغيرة.