طحنون بن زايد يبحث التعاون مع "ماسك" و"بيزوس" في مجال التكنولوجيا المتقدمة

بحث سموالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني ، فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، خلال لقاءين منفصلين مع قطبي التكنولوجيا "جيف بيزوس"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، و"إيلون ماسك"، مؤسس شركة "تيسلا".

وركز الاجتماع مع ماسك على أحدث التطورات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وعلى استراتيجيات تعزيز الجهود التعاونية.

وأكدت المناقشات مع بيزوس على الدور الحاسم الذي تلعبه الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وتعزيز اقتصاد المستقبل.