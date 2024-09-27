طحنون بن زايد يبحث التعاون مع "ماسك" و"بيزوس" في مجال التكنولوجيا المتقدمة
بحث سموالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني ، فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، خلال لقاءين منفصلين مع قطبي التكنولوجيا "جيف بيزوس"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، و"إيلون ماسك"، مؤسس شركة "تيسلا".
وركز الاجتماع مع ماسك على أحدث التطورات في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وعلى استراتيجيات تعزيز الجهود التعاونية.
وأكدت المناقشات مع بيزوس على الدور الحاسم الذي تلعبه الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وتعزيز اقتصاد المستقبل.
وكتب سمو الشيخ طحنون بن زايد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تلتزم دولة الإمارات برؤية طموحة لترسيخ نفسها كدولة رائدة في استباق عصر الذكاء الاصطناعي القادم، مع التركيز على الاستثمار في المواهب والشراكات المتنوعة".
ميثاق الذكاء الاصطناعي
في 23 سبتمبر، تم إقرار المبادئ المشتركة للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من قبل سموالشيخ طحنون بن زايد، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض.
وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، يعتزم الجانبان التعاون بشكل وثيق من أجل تعزيز "الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق به، ومواءمة الأطر التنظيمية لتعزيز أنظمة الابتكار، وتعزيز البحث والتطوير الأخلاقي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع وتعميق التعاون في حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتسهيل فرص التجارة والاستثمار الموثوقين، وتعزيز تنمية المواهب وتبادلها، وتعزيز الطاقة النظيفة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، ودعم الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في البلدان النامية".
وقد بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث كانت التكنولوجيا أحد الموضوعات الرئيسية التي تم طرحها خلال محادثاته مع المسؤولين الأميركيين.