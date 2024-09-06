طحنون بن زايد وفيصل البناي ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الذكاء الاصطناعي عالمياً

وقد تم إدراج سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة"جي 42" (G42) في قائمة "صنّاع المستقبل". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers .. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان .. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمياً .. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي."