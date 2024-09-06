طحنون بن زايد وفيصل البناي ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الذكاء الاصطناعي عالمياً
أعلنت مجلة "تايم" عن إدراج اسم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وفيصل البناي ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالشخصيتين عبر حسابه على منصة "اكس" معرباً عن فخره بهما.
وفي منشور كتبه سموه: "في عالم متغير .. تشكل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي .. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. أصدرت مجلة التايم قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال."
وقد تم إدراج سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة"جي 42" (G42) في قائمة "صنّاع المستقبل". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers .. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان .. الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع ليس محلياً بل عالمياً .. وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي."
وأضاف سموه: "وضمن القائمة أيضاً أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال".
فيصل البناي رجل أعمال إماراتي بارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إيدج"، وهو أيضاً الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة وعضو مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وأعرب سموه عن فخر الوطن بإنجازاتهم، واختتم بالقول: "الوطن يفخر بكم .. ويراهن على ما راهنتم عليه .. والمستقبل يُبنى بكم ومعكم. وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله".