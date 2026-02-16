طبيب من دبي يتصدر العناوين العالمية بإنقاذ طفل في الجو

على ارتفاع 30 ألف قدم، ومع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يكافح من أجل التنفس ومستويات أكسجين تتناقص بسرعة، واجه الدكتور سيسيل كونابيلي، المقيم في دبي، سيناريو مرعباً.

كان الطفل "ستيف" يتعافى من التهاب رئوي وشعر بالتعب. وكانت عائلة "أكارا" المقيمة في الولايات المتحدة تسافر على متن الرحلة مع أطفالها الثلاثة لقضاء عطلتهم السنوية. وخلال المرحلة الأخيرة من الرحلة من دبي إلى كوتشي، لاحظ الوالدان أن طفلهما يشعر بالنعاس الشديد؛ في البداية ألقوا باللوم على إرهاق السفر واختلاف التوقيت، ثم أدركوا أن هناك خطباً ما.

سارع الدكتور سيسيل للتدخل، وسرعان ما أدرك أن جهاز قياس الأكسجين (Oximeter) الموجود على متن الطائرة كان مخصصاً للبالغين، فقام بضم ثلاثة من أصابع ستيف معاً للحصول على قراءة. كانت مستويات الأكسجين منخفضة بشكل خطير، على الرغم من وجود طبيبين مقيمين في المملكة المتحدة كانا يقومان بالفعل بإعطائه الأكسجين عبر أسطوانة.

قال الدكتور سيسيل: "شعرت أن الأسطوانة كانت معيبة وطلبت إحضار واحدة جديدة".

وعندما وصلت الأسطوانة البديلة، تحسن تشبع الأكسجين لدى ستيف لكنه ظل دون المستويات المثالية. ثم بدأت التشنجات، الناتجة عن نقص الأكسجين. استخدم الدكتور سيسيل أداة لإبقاء ممر الهواء لدى الطفل مفتوحاً. وعندما أحضر طاقم الطائرة أدوية لوقف التشنج، اتخذ الطبيب قراراً حاسماً.

رفض الدكتور سيسيل إعطاء الدواء للطفل، خوفاً من أن يسبب له ضيقاً تنفسياً حاداً. ونصح طاقم الطائرة بأن الطفل يحتاج إلى رعاية فورية، مما استدعى هبوطاً اضطرارياً في مطار مومباي.