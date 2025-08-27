طبيب من الإمارات يمنح مبتوري الأطراف رحلة أمل وكرامة

في لويزيانا، كان جوشوا أرنولد، البالغ من العمر 29 عامًا، قد بنى حياةً من الاستقلالية حتى حادث دراجة نارية عام 2024، تركه بلا ذراعه اليمنى وعينه اليسرى. وفاقمت عمليات تركيب الأطراف الاصطناعية التقليدية من معاناته. قال: "قبل الحادث، كنتُ مستقلًا. بعد ذلك، لم أستطع حتى إطعام نفسي. في بعض الأيام، ظننتُ أنني فقدت كل شيء".