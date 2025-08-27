طبيب من الإمارات يمنح مبتوري الأطراف رحلة أمل وكرامة

لا يزال أنس الجبيحي، البالغ من العمر 30 عامًا، يتذكر صوت الانفجار الذي غيّر طفولته إلى الأبد. في الثانية عشرة من عمره، وبينما كان يجمع العشب لأغنامه في الضفة الغربية، التقط ما يشبه قطعة أثرية على شكل ثمرة أفوكادو. لكن المفاجأة كانت قنبلة يدوية قديمة. عندما حاول حفرها لتعليقها على رف كتبه، انفجرت. فقد ساقه اليسرى وعينه اليمنى في لحظة.
الحياة في مخيم طولكرم للاجئين، حيث كان انقطاع المياه والكهرباء أمرًا روتينيًا، زادت من صعوبة معاناته. على مر السنين، جرّب ثمانية أطراف صناعية مختلفة، لكن لم يُعِد له أي منها الحرية التي كان يتوق إليها.
الآن، يستطيع المشي ويواصل دراساته العليا، بفضل مبادرة "رحلة 10"، وهي برنامج إنساني بقيمة 4 ملايين درهم إماراتي، أطلقه الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة. تستهدف المبادرة المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف هذا العلاج.
في غضون ثلاثة أشهر فقط من الإعلان عنها، غيّرت المبادرة مسار حياة ثلاثة شبان، وسيتبعها سبعة آخرون في الأشهر المقبلة. خضع مرضى من فلسطين والولايات المتحدة والهند، كلٌّ منهم يحمل ندوب حوادث مروعة، لجراحات اصطناعية متقدمة ومجانية في مدينة برجيل الطبية، فاستعادوا ليس فقط قدرتهم على الحركة، بل أيضًا شعورهم بالكرامة.
وأُجريت العمليات الجراحية الرائدة تحت إشراف البروفيسور الدكتور منجد المدرس، وهو جراح عظام معروف.
تتضمن هذه العملية، التي تُسمى "الدمج العظمي"، دمج طرف اصطناعي مباشرةً بالعظم. وعلى عكس الأطراف الاصطناعية التقليدية، توفر هذه العملية ثباتًا وراحةً وحرية حركة أكبر. وقد مثّلت هذه العملية للرجال الذين تم اختيارهم نهاية سنوات من المعاناة وبداية حياة طبيعية.
قال أنس: "عندما تلقيتُ اتصالاً من فريق الدكتور منجد، بدأتُ بالرقص في الشارع. كنتُ أعلم أن هذه ستكون لحظةً فارقةً في حياتي. منذ أول يومٍ لي هنا، شعرتُ بالاحترام والرعاية بشكلٍ لم أختبره من قبل."
واصل أنس تعليمه رغم كل الصعاب، وهو الآن يكمل درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. وهو أيضًا لاعب كمال أجسام منذ عام ٢٠١٦. قال: "حصلت على أول طرف اصطناعي لي من مبادرة في الإمارات العربية المتحدة، والآن أول عملية دمج عظمي لي هنا أيضًا".
"لقد منحتني هذه البلاد الأمل مرتين في حياتي. أريد أن يعلم مبتورو الأطراف الآخرون أن علاجات كهذه قادرة على تغيير كل شيء"، قال أنس.
في لويزيانا، كان جوشوا أرنولد، البالغ من العمر 29 عامًا، قد بنى حياةً من الاستقلالية حتى حادث دراجة نارية عام 2024، تركه بلا ذراعه اليمنى وعينه اليسرى. وفاقمت عمليات تركيب الأطراف الاصطناعية التقليدية من معاناته. قال: "قبل الحادث، كنتُ مستقلًا. بعد ذلك، لم أستطع حتى إطعام نفسي. في بعض الأيام، ظننتُ أنني فقدت كل شيء".
كانت خطيبته، أليسا آكر، هي من دفعته إلى الأمام. قالت: "رأيته يبكي في ليالٍ عديدة. لكنني ذكّرته أن هذه ليست نهاية قصته. كنت أعلم أن أيامًا أفضل ستأتي."
عندما تلقى جوشوا خبر اختياره لإجراء عملية جراحية مجانية في أبوظبي، لم يصدق. وبعد رحلة شاقة استمرت 22 ساعة، وصل مع أليسا.
منذ لحظة وصولي، عوملت باحترام. كرم الضيافة هنا لم أرَ له مثيلاً في حياتي. الجميع، من السائقين إلى الممرضات إلى الأطباء، جعلوني أشعر بأهميتي، كما قال.
جوشوا، الذي كان يعشق كمال الأجسام، عاد بالفعل إلى صالة الألعاب الرياضية كجزء من برنامج إعادة التأهيل. سيُقام حفل زفافه المؤجل الآن، ويخطط للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة العام المقبل لقضاء شهر العسل. قال: "أريد أن أقول للعالم إن فقدان أحد أطرافه ليس نهاية الحياة. هناك دائمًا طريق للعودة".
بالنسبة لشارون شيريان، 33 عامًا، من كوتايام، كيرالا، كانت رحلته إلى أبوظبي الفصل الأخير في قصة كفاح بدأت قبل أكثر من عقد. في الحادية والعشرين من عمره، كان شارون يقود دراجة خلف صديقه عندما تعرض لحادث أودى بحياته على الفور وأصابه بجروح بالغة. أمضى تسعة أشهر في المستشفيات يعاني من العدوى قبل أن يبتر الأطباء ساقه اليمنى.
مرّت عائلتي بأوقات عصيبة، عاطفيًا وماليًا. حتى أننا اضطررنا لبيع منزلنا لتغطية تكاليف علاجي، قالت شارون. "لسنوات، كنت أسير بعصا، ولم أشعر أن المجتمع تقبلني تمامًا."
قبل ثلاث سنوات، تعرّف على عملية الاندماج العظمي وتواصل مع البروفيسور منجد، لكن التكاليف كانت باهظة على عائلته. ثم جاءت نقطة التحول في حياته. "تلقيت بريدًا إلكترونيًا حول مبادرة الدكتور شمشير. عندما رأيت اسمه، عرفت أن هذه فرصتي."
برفقة والدته وابنة عمه، جاء شارون إلى أبوظبي لإجراء عملية جراحية. قال: "منذ اليوم الأول، شعرتُ بالكرامة. لم أشعر بمثل هذه الرعاية والتعاطف الذي شعرتُ به هنا من قبل".
اليوم، يُساعد شارون في إدارة مشروع عائلته في مجال تقديم الطعام في كيرالا، ويأمل أن يُمكّنه الطرف الاصطناعي الجديد من توسيع مسيرته المهنية، وربما حتى إيجاد فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة. يقول: "لطالما لم يُلاحظ الناس سوى إعاقتي. الآن، أريد أن أُقدّر ما أستطيع فعله".
استُلهمت مبادرة "الرحلات العشر" من شام وعمر، الطفلين الناجيين من زلزال سوريا عام ٢٠٢٢. أصبحت قوتهما الأساس الذي يمتد الآن عبر الحدود لدعم مبتوري الأطراف المحتاجين.
قال البروفيسور منجد، الذي أجرى أكثر من 1200 جراحة دمج عظمي حول العالم منذ عام 2009، إن أنس وجوشوا وشارون اختيروا بعد تقييمات سريرية مفصلة. وأضاف: "إنهم يتعافون بشكل جيد وسيبدأون قريبًا إعادة التأهيل باستخدام أطرافهم الاصطناعية".
منذ اليوم الأول الذي التقيت فيه بالدكتور شمشر، أدركتُ التزامه بمساعدة الآخرين. هذه المبادرة تُتيح للمرضى الشباب فرصةً للتطلع إلى أيامٍ أفضل، كما قال البروفيسور منجد.
وتقوم لجنة البرنامج بمراجعة المزيد من الحالات، ومن المقرر إجراء عمليات جراحية إضافية في أبو ظبي في وقت لاحق من هذا العام.