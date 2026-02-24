طبيب من أبوظبي يفوز بقلادة ألماس في سحب "خليج تايمز"

قطع الدكتور فينو، الذي يعمل أخصائياً في الطب الباطني في أبوظبي، الطريق إلى دبي رفقة زوجته لتسلم الجائزة من تيد كيمب، مدير المحتوى في "خليج تايمز". وأوضح قائلاً: "أنهينا نوبة عملنا الصباحية عند الظهر وجئنا إلى هنا"، مشيراً إلى أن زوجته تعمل طبيبة أمراض نساء وتوليد. وأضاف: "يجب أن نعود إلى أبوظبي بحلول الساعة 5:30 لبدء نوبة عملنا الثانية، لكن هذه كانت لحظة خاصة لم نرغب في تفويتها".