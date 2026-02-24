طبيب من أبوظبي يفوز بقلادة ألماس في سحب "خليج تايمز"

تحولت قرعة اشتراكات "خليج تايمز" إلى مفاجأة مبهجة لأحد القراء الأوفياء هذا العام؛ حيث أُعلن عن فوز الدكتور فينو جورج أبراهام بقلادة من الألماس، وذلك بعد يوم واحد فقط من احتفاله بعيد ميلاد ابنته التاسع. وقد وقع الاختيار على اسمه خلال سحب حصري لمشتركي الجريدة، أقيم بالتعاون مع "جوي ألوكاس".
وقال الدكتور فينو أثناء زيارته لمكتب "خليج تايمز" في منطقة القوز لتسلم جائزته: "لقد كان فوزاً غير متوقع تماماً بالنسبة لنا. نحن مشتركون في الصحيفة منذ عام 2019، وهذه هي المرة الأولى التي نفوز فيها بشيء كهذا. أعلم أن ابنتي ستكون متحمسة جداً لرؤية هذه القلادة الجميلة".
قطع الدكتور فينو، الذي يعمل أخصائياً في الطب الباطني في أبوظبي، الطريق إلى دبي رفقة زوجته لتسلم الجائزة من تيد كيمب، مدير المحتوى في "خليج تايمز". وأوضح قائلاً: "أنهينا نوبة عملنا الصباحية عند الظهر وجئنا إلى هنا"، مشيراً إلى أن زوجته تعمل طبيبة أمراض نساء وتوليد. وأضاف: "يجب أن نعود إلى أبوظبي بحلول الساعة 5:30 لبدء نوبة عملنا الثانية، لكن هذه كانت لحظة خاصة لم نرغب في تفويتها".
باعتباره شخصاً نشأ في دولة الإمارات، قال الدكتور فينو إنه كان على دراية تامة بالعلامة التجارية لصحيفة "خليج تايمز"، وكان اختيارها أمراً طبيعياً بالنسبة له عندما عاد إلى أبوظبي في عام 2019. واستطرد قائلاً: "أتذكر قراءة الصحيفة أثناء طفولتي، لذا بمجرد أن أكملت دراستي وعدت إلى هنا، اخترت الاشتراك فيها. والآن، حتى ابنتي تقرأها".
فاز الدكتور فينو بالقلادة الأولى من بين خمس قلائد ألماسية مخصصة لمشتركي "خليج تايمز" بالتعاون مع "جوي ألوكاس". وسيتم إجراء سحب واحد كل شهر، مما يمنح المشتركين فرصاً متعددة للفوز، كما سيحظى شخص محظوظ واحد بفرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة "لينك آند كو" (Lynk & Co) في السحب النهائي. ومن المقرر إجراء السحبين التاليين في 2 مارس و17 أبريل.
وتشجع الصحيفة القراء على الاشتراك مبكراً لضمان أهليتهم للدخول في جميع السحوبات القادمة.
يبلغ سعر باقة الاشتراك السنوي المطبوع في "خليج تايمز" 549 درهماً إماراتياً. وفي المقابل، يحصل المشتركون على:
قسائم بقيمة 724 درهماً من شركاء العلامة التجارية: باسكن روبنز، ناندوز، كارلوتشيوز، لافاش، شويترامس، وجوي ألوكاس.
خصم بنسبة 25% على فعاليات "خليج تايمز" الموجهة للمستهلكين (B2C) حيثما انطبق ذلك.
دخول تلقائي لجميع المشتركين في السحوبات للفوز بقلائد الألماس المتبقية والسيارة الكبرى.