"طبيب الجيران": استشارات صحية مجانية عبر "واتساب"

وذكر الدكتور منصور أنه يجيب على الأسئلة بنفسه عبر تطبيق واتساب، مفضلاً هذه المنصة عن غيرها لخصوصيتها مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك أو إنستغرام. ومع ذلك، واجه تحديات، منها الطلبات المستمرة على أدوية معينة والاستفسارات حول المنتجات العشبية. وهدفه هو تصحيح المعلومات المغلوطة مع توجيه الأفراد إلى الأخصائيين الطبيين المناسبين.