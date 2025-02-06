"طبيب الجيران": استشارات صحية مجانية عبر "واتساب"
في إطار سعيه لتقديم النصائح الطبية المجانية لعدد أكبر من الناس، أطلق طبيب إماراتي مبادرة "طبيب الجيران"، حيث يستجيب بشكل أسرع على الاستفسارات الطبية من خلال منصة واتساب الشهيرة.
وأفاد الدكتور منصور أنور حبيب، الاستشاري البارز في طب الأسرة والصحة المهنية، بأنه لاحظ ارتفاعاً كبيراً في طلبات المشورة الطبية من العائلة والأصدقاء بعد الجائحة.
وفي يونيو 2022، قرر توسيع نطاق حملته. وقال لصحيفة خليج تايمز: "هدفي هو أن تصل الحملة إلى عدد أكبر من الناس وتوفر لهم الفرصة لتلقي الدعم المناسب".
وأبرز الدكتور منصور قدرة رائعة على إدارة الاستفسارات، حيث أفاد بأنه تلقى ما يقرب من 200 سؤال في يوم واحد، مما يسلط الضوء على حاجة المجتمع إلى إرشادات طبية يسهل الوصول إليها.
وحظيت المبادرة منذ إطلاقها بتفاعل كبير. وأشار الدكتور منصور إلى أنه "عندما بدأت المبادرة، كانت الاستجابة هائلة. ورغم أنها استقرت مع مرور الوقت، إلا أن الاهتمام بها يزداد خلال الفعاليات وعندما يتم الترويج للمبادرة".
والآن يستثمر الطبيب الإماراتي تجمعات المجتمع لتذكير الحضور بالمبادرة، التي تركز في المقام الأول على تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالاستفسارات الطبية.
وغالباً ما تركز الاستفسارات الشائعة على نتائج الفحوصات، حيث يرسل الأفراد تقاريرهم لطلب التوجيه بشأن الإجراءات الطبية اللازمة. علاوة على ذلك، يطلب العديد منهم توصيات بشأن الأخصائيين الذين يجب استشارتهم بشأن مشكلاتهم الصحية.
الرعاية الطبية المناسبة
وأوضح الدكتور منصور أنه لا يقدم علاجات أو يصف أدوية ولا يتعامل مع الحالات الطارئة، ودوره هو توجيه الأفراد نحو الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مؤكداً أهمية طلب المساعدة الفورية من أقرب مستشفى في حالات الطوارئ، حيث يتولى إدارة الاستفسارات بعد انتهاء التزامات عمله النهاري.
وذكر الدكتور منصور أنه يجيب على الأسئلة بنفسه عبر تطبيق واتساب، مفضلاً هذه المنصة عن غيرها لخصوصيتها مقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك أو إنستغرام. ومع ذلك، واجه تحديات، منها الطلبات المستمرة على أدوية معينة والاستفسارات حول المنتجات العشبية. وهدفه هو تصحيح المعلومات المغلوطة مع توجيه الأفراد إلى الأخصائيين الطبيين المناسبين.
وحظيت المبادرة بردود فعل إيجابية، حيث أعرب كثيرون عن امتنانهم للدعم الذي حصلوا عليه لتلبية احتياجاتهم الصحية.
ويتطلع الدكتور منصور إلى توسيع المبادرة في المستقبل، وربما يشمل ذلك إطلاق تطبيق جوال ودمج أطباء إضافيين لدعم المبادرة. وعن دور التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية، قال: "بينما تقدم التكنولوجيا معلومات قيمة، من الضروري أن يستعين الأفراد بالأطباء المتخصصين للحصول على الإرشاد المناسب".