طبيبة من دبي تتحدى الإصابة والسن وتتسلق أعلى قمة أوروبية

أصبحت مهاجرة هندية تبلغ من العمر 53 عامًا وتعمل في المجال الطبي في دبي واحدة من أكبر النساء الهنديات سنًا من الإمارات العربية المتحدة اللاتي وصلن إلى قمة جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا بارتفاع 5642 مترًا.
وصلت الدكتورة كيران فيموري إلى القمة في 10 يوليو، بعد أيام من تعرضها لإصابة في الساق أجبرتها على الانسحاب من الرحلة الاستكشافية.
قالت: "ما يجعل هذه القمة ذات مغزى خاص هو أنني تسلقتها بعد عشرة أيام من إصابة في ساقي. في هذه المرحلة من الحياة، غالبًا ما تواجه النساء قيودًا جسدية ومجتمعية. كان تسلقي بمثابة إثبات لنفسي وللآخرين أن الصمود والثبات والإيمان قادران على تحدي التقدم في السن والعقبات."
الدكتورة فيموري، المقيمة في دبي منذ زمن طويل، تسكن في أبراج إكزكيوتيف، الخليج التجاري. مكان تدريبها؟ سلالم مبناها الخاص.
قالت: "يتكون برجي من 41 طابقًا، وكنت أتسلق 100 طابق في 40 دقيقة، أي ما يعادل جولتين ونصف تقريبًا. ساعدني ذلك على بناء قدرتي على التحمل، ولأنه كان قريبًا من باب منزلي، لم يكن لديّ أي أعذار".
يُعدّ صعودها الناجح إلى جبل إلبروس أحدث إنجاز في شغفها الممتد لعقدين من الزمن بتسلق المرتفعات. وتمتد قائمة مغامراتها السابقة عبر قارات عديدة: معسكر قاعدة إيفرست (5,364 مترًا)، وروبكوند (5,029 مترًا)، وممر روبين (4,650 مترًا)، وكليمنجارو (5,895 مترًا)، وستوك كانغري (6,153 مترًا).
"لقد حدث صعود كليمنجارو في عام ٢٠١٢. وكان إلبروس بمثابة الخطوة التالية الطبيعية، ولكن عقليًا، كان الأمر أصعب"، قالت.
شبّهت رحلتها بفيلم بوليوود "فيجاي 69"، الذي يروي قصة رجل في التاسعة والستين من عمره يتدرب لسباق ثلاثي. وقالت: "لا يفعل ذلك من أجل الميداليات، بل ليشعر بحيويته من جديد. كان هذا التسلق بمثابة نسختي من فيجاي 69".
كادت إصابة الركبة أن تُفسد خططها. قالت: "كنتُ في حالة صدمة وقلق شديدين. كنتُ أشعر بالألم حتى أثناء المشي، ناهيك عن تسلق الجبال. بالكاد كنتُ أستطيع صعود درج موقف السيارات".
تحت إشراف طبي، اتبعت خطة تعافي صارمة. قبل يومين من المغادرة، حصلت على الضوء الأخضر. "مُسلّحةً بمسكنات الألم، ودعامة الركبة، والدعاء، مضيت قدمًا."
وصفت القمة بالنشوة. "تلك اللحظة لم تكن إنجازات، بل امتنان خالص. صلّيتُ لشمس الصباح وشكرت الكون. شعرتُ بقوة، كأنها سعادة حقيقية لا تُشترى بالمال."
كان التسلق مليئًا بالتحديات. فبينما كان الصعود ثابتًا، كان النزول اختبارًا لقدراتها العقلية.
قالت: "أثناء نزولي، اصطدمتُ بجدارٍ نفسي. قلتُ لمرشد الرحلة: 'ليس من وظيفتي العودة إلى القاعدة؛ هذه مشكلتك'. ضحك وقال: 'هذه ليست وظيفتي أيضًا. يمكنكِ البقاء هنا إلى الأبد'. كان الأمر مخيفًا ومضحكًا في آنٍ واحد. ولكن عندما يكون هدفك واضحًا، فإن قوة الإرادة تُمكّنك من تجاوزه."
منذ عودتها، انهالت عليها الرسائل من النساء. "العديد من النساء اللواتي أعرفهن، ومنهن بعض زميلاتي في الدراسة، أصبحن جدّات الآن، وهذا أمرٌ جميل. هناك من ينصح النساء في الخمسينيات من العمر: تمهّلوا."
أردتُ أن أبعث برسالة مختلفة: يمكنك التوقف. يمكنك الراحة. لكن لا تهدأ. لا يزال هناك الكثير لاستكشافه، وللشعور به، وللتجربة. سواءً كان جبلًا، أو شغفًا جديدًا، أو عملًا خيريًا، فإن الخمسينيات هي الأربعينيات الجديدة.
كانت عائلتها قلقة، خاصةً بعد إصابتها، لكنها لم تتردد في دعمها. قالت: "كان زوجي، وأبنائي شريكار وكريش، وعائلتي الكبيرة، داعمين لي طوال الطريق".
الرحلة التالية للدكتورة فيموري هي جبل مونت بلانك، المقرر إجراؤها العام المقبل. وقالت: "هناك دائمًا رحلة تالية".