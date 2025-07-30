طبيبة من دبي تتحدى الإصابة والسن وتتسلق أعلى قمة أوروبية

أردتُ أن أبعث برسالة مختلفة: يمكنك التوقف. يمكنك الراحة. لكن لا تهدأ. لا يزال هناك الكثير لاستكشافه، وللشعور به، وللتجربة. سواءً كان جبلًا، أو شغفًا جديدًا، أو عملًا خيريًا، فإن الخمسينيات هي الأربعينيات الجديدة.