طالب من دبي يقود حملة لمكافحة التلوث بأعقاب السجائر

وبدأ "ساكشام"، الطالب في مدرسة "جيمس مودرن أكاديمي"، رحلته في الاهتمام بالبيئة عندما لاحظ نمطاً مثيراً للقلق أثناء التنزه في حي "فيلانوفا" في دبي. يتذكر "ساكشام" قائلاً: "رأيت أنه بينما يتم جمع النفايات الكبيرة مثل العلب والأكياس البلاستيكية كانت أعقاب السجائر الصغيرة تتراكم في كل زاوية من الشوارع. في البداية، كان هناك واحد أو اثنان فقط، لكنهم زادوا بعد ذلك إلى 10 و 15 وحتى 30 عقباً في كل مكان، ولم يكن ذلك في الحي الذي أعيش فيه فحسب، بل كان في كل مكان."