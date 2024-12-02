طالب من دبي يتحدث حول تمكين الشباب في القضايا البيئية بالأمم المتحدة

وعند حديثه عن تجربته في نيويورك، وصف أريترو شعوره لحظة دخوله قاعة الجمعية العامة، على بُعد آلاف الأميال من وطنه، بأنها كانت تجربة مبهرة ومليئة بالمهابة.

قال أريترو: "خلال وجودي هناك، التقيت بوفود من مختلف أنحاء العالم، ومن أبرزها وفد لجنة المياه في جنوب أفريقيا. في البداية، كان شعوري بالرهبة كبيراً عند الحديث مع هؤلاء الأشخاص ـ العلماء البارزين، الناشطين، رواد الأعمال، وصناع السياسات. لكن سرعان ما أدركت أن العمل الذي قمت به بدأ يثمر على هذا المستوى العالمي. هذا جعلني أشعر بفخر عميق لكوني قادراً على مشاركة أفكاري على مثل هذا المنبر."

وفي سياق حديثه عن خطابه، أكد أريترو أن تركيز دولة الإمارات على الاستدامة، والذي تجسد في مبادرات مثل عام الاستدامة، مؤتمر الأطراف (كوب 28) COP 28، ومعرض إكسبو 2020، لعب دوراً كبيراً في تشكيل طموحاته وإلهامه لتحقيق تغيير إيجابي في القضايا البيئية.

وأضاف أريترو: "لقد كان للنهج التقدمي الذي تتبناه الإمارات في مواجهة التحديات البيئية ودفع الاستدامة تأثير عميق على عملي". وأوضح أن مفهوم الاستدامة، كما هو محدد في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يشمل "الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية". وأكد: "تركيزي لا ينصب فقط على الجوانب الاجتماعية والبيئية للمناصرة، بل يمتد أيضاً إلى كيفية تمكين الشباب من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم ومناطقهم، من خلال تزويدهم بالموارد والدعم من المؤسسات والحكومات المحلية."

تطبيق الأساليب الكمية