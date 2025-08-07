طالب من دبي ..مليونير في الـ18من عمره

"استخدمتُ حساب والدي لأنني لم أجد الوقت الكافي لإنشاء حساب منذ أن بلغتُ الثامنة عشرة. شعرتُ بالحظ، وكان لديّ شعورٌ داخليٌّ بأن شيئًا جيدًا سيحدث"، قال واين.

"أصررتُ أنا وأختي على شراء التذكرة، ورضخ أبي أخيرًا. أنا سعيدٌ لأنني اتبعتُ حدسي. هذا سيساعدني كثيرًا في سداد رسوم دراستي الجامعية"، كما أضاف.

عائلة واين، المنحدرة من مومباي، تسافر باستمرار وتشارك منذ زمن طويل في عروض سوق دبي الحرة. وأضاف: "أعتقد أن والديّ يشتريان التذاكر بانتظام عند سفرهما. أنا أسافر منذ سن الخامسة، لكنهما على الأرجح يفعلان ذلك منذ أكثر من 30 عامًا".

وقال واين إنه يريد أن تكون عائلته في حالة ذهنية جيدة وبصحة جيدة، "لأن هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وقال "خططي المستقبلية بشأن الأموال لم تحسم بعد، وسأجري الكثير من الأبحاث قبل أن أفكر مليا في الاستثمار".

جاءت المكالمة التي أُعلن فيها الفوز الكبير في الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة. قال واين: "كنتُ نصف نائم ومنهكًا من يومٍ كاملٍ في يونيفرسال ستوديوز. لم أُصدّق الأمر في البداية، بدا الأمر غريبًا. شكرتُ الله على الفور، وكنتُ متحمسًا جدًا لدرجة أنني لم أستطع النوم بعد ذلك".

تتواجد العائلة حاليًا في لوس أنجلوس لدعم شقيقة واين، التي تسعى إلى مهنة موسيقية. بعد انتهاء زيارتهم، سيسافرون إلى شيكاغو، حيث سيبدأ واين رحلته الجامعية.