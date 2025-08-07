طالب من دبي ..مليونير في الـ18من عمره

في سن الثامنة عشرة فقط، أصبح "واين ناش ديسوزا" مليونيراً، وكل هذا لأنه قرر أن يجرب شراء تذكرة من سوق دبي الحرة.
وقال الطالب الهندي المولود في دبي والذي فاز بمليون دولار في سحب مليونير الألفية الذي أقامته سوق دبي الحرة: "نشتري التذاكر عادة من أجل المتعة فقط عندما نسافر، ولكن بما أنني كنت سأسافر إلى الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات، فقد أردت أن أجربه بنفسي".
حقق واين فوزًا ساحقًا بتذكرة رقم 4463 في السلسلة 510، والتي اشتراها في 26 يوليو في الصالة A بمطار دبي الدولي، قبيل صعوده إلى طائرة متجهة إلى لوس أنجلوس مع عائلته. وفي حديثه من الولايات المتحدة، حيث يدرس هندسة الطيران في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، قال واين إن توقيت الفوز كان مثاليًا.
"استخدمتُ حساب والدي لأنني لم أجد الوقت الكافي لإنشاء حساب منذ أن بلغتُ الثامنة عشرة. شعرتُ بالحظ، وكان لديّ شعورٌ داخليٌّ بأن شيئًا جيدًا سيحدث"، قال واين.
"أصررتُ أنا وأختي على شراء التذكرة، ورضخ أبي أخيرًا. أنا سعيدٌ لأنني اتبعتُ حدسي. هذا سيساعدني كثيرًا في سداد رسوم دراستي الجامعية"، كما أضاف.
عائلة واين، المنحدرة من مومباي، تسافر باستمرار وتشارك منذ زمن طويل في عروض سوق دبي الحرة. وأضاف: "أعتقد أن والديّ يشتريان التذاكر بانتظام عند سفرهما. أنا أسافر منذ سن الخامسة، لكنهما على الأرجح يفعلان ذلك منذ أكثر من 30 عامًا".
وقال واين إنه يريد أن تكون عائلته في حالة ذهنية جيدة وبصحة جيدة، "لأن هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا".
وقال "خططي المستقبلية بشأن الأموال لم تحسم بعد، وسأجري الكثير من الأبحاث قبل أن أفكر مليا في الاستثمار".
جاءت المكالمة التي أُعلن فيها الفوز الكبير في الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة. قال واين: "كنتُ نصف نائم ومنهكًا من يومٍ كاملٍ في يونيفرسال ستوديوز. لم أُصدّق الأمر في البداية، بدا الأمر غريبًا. شكرتُ الله على الفور، وكنتُ متحمسًا جدًا لدرجة أنني لم أستطع النوم بعد ذلك".
تتواجد العائلة حاليًا في لوس أنجلوس لدعم شقيقة واين، التي تسعى إلى مهنة موسيقية. بعد انتهاء زيارتهم، سيسافرون إلى شيكاغو، حيث سيبدأ واين رحلته الجامعية.
واين هو المواطن الهندي رقم 255 الذي يفوز بمليون دولار في حملة Millennium Millionaire منذ بدايتها في عام 1999.
