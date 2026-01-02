طالب من دبي بين ضحايا حريق منتجع التزلج السويسري

وفقًا للسلطات، كان الحريق عنيفًا وتسبب في حروق شديدة، مما جعل العديد من القتلى والمصابين غير قابلين للتعرف عليهم. العديد من المواطنين الفرنسيين والإيطاليين من بين المفقودين. بعض الآباء أصدروا مناشدات علنية للمساعدة في التعرف على أطفالهم الذين لا يزالون في عداد المفقودين.