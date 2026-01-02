طالب من دبي بين ضحايا حريق منتجع التزلج السويسري

بينما بدأ المحققون السويسريون المهمة المؤلمة لتحديد هوية الجثث المحترقة في حريق منتجع التزلج المدمر، حددت عدة وسائل إعلام طالبًا مقيمًا في دبي يبلغ من العمر 17 عامًا كأحد الضحايا.
الحريق الذي اندلع في منتجع التزلج الشهير كرانس مونتانا في سويسرا في الساعات الأولى من 1 يناير، يُقال إنه أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وأصاب أكثر من 115 شخصًا.
خليج تايمز يحجب اسم الطالب في انتظار التأكيد من السلطات ومن باب الاحترام للعائلة.
الشاب المعني كان لاعب جولف موهوبًا وشارك بانتظام في دوائر الجولف في البلاد، وكان قد شارك آخر مرة في كأس الإمارات الذي أقيم في ديسمبر.
نشر الاتحاد الإيطالي للجولف تعازيها، واصفة الشاب بأنه رياضي "يجسد الشغف والقيم الأصيلة" وكتبت أن أفكارهم تتجه إلى عائلته وأحبائه.
على الرغم من التغطية الواسعة، لا يوجد تأكيد من المصادر الرسمية. يقول المحققون إنه قد يستغرق الأمر أيامًا أو حتى أسابيع لتحديد هوية جميع المتورطين في الحادث.
أشاد العديد من الشخصيات البارزة في مجتمع الجولف في الإمارات بالشاب، الذي كان طالبًا في مدرسة في دبي.
خليج تايمز تواصلت مع المدرسة للحصول على تعليق.
يُعتقد أن الحريق بدأ حوالي الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في الأول من يناير في بار يسمى Le Constellation في المنتجع. وصف المارة والشهود مشاهد من الفوضى الخالصة حيث حاول العديد من الشباب الهروب من الحريق، وكثير منهم عن طريق كسر النوافذ.
وفقًا للسلطات، كان الحريق عنيفًا وتسبب في حروق شديدة، مما جعل العديد من القتلى والمصابين غير قابلين للتعرف عليهم. العديد من المواطنين الفرنسيين والإيطاليين من بين المفقودين. بعض الآباء أصدروا مناشدات علنية للمساعدة في التعرف على أطفالهم الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن 16 من مواطنيها في عداد المفقودين و12 من بين المصابين. وقالت فرنسا إن ثمانية من مواطنيها في عداد المفقودين ولا يمكنها استبعاد أن يكون هناك مواطنون فرنسيون بين القتلى. كان هناك أسترالي واحد من بين المصابين.
لم يتضح بعد ما الذي تسبب في الحريق، على الرغم من أن بعض الشهود يقولون إن الألعاب النارية أو الشعلات في زجاجات الشمبانيا قد تكون أحد الأسباب.
كان للبار نادي ليلي في الطابق السفلي، والذي يقول السكان المحليون إنه كان شائعًا بين الشباب. لا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا في المنشأة عندما اندلع الحريق غير واضح، ولم تحدد الشرطة عدد المفقودين.