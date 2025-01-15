طالب في دبي ينظم معرضاً تاريخياً عن الحرب العالمية الثانية

بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الزي الرسمي الأصلي لقدامى المحاربين. وتشكل القطع الأثرية جزءاً من مجموعة نيكولاس الخاصة من الزي العسكري والتذكارات، والتي تم توريث العديد منها من عائلته. قال نيكولاس: "لقد ورثت من عائلتي أجزاء من الزي الرسمي، لأن ما يحدث عادة في الحرب هو أن الجزء العلوي يكون سليماً، لكن البنطلون والأحذية تدمر تماماً بسبب الطين والطقس. لقد أخذت على عاتقي إعادة بناء الزي الرسمي الذي كان لدي".