طالب في دبي ينظم معرضاً تاريخياً عن الحرب العالمية الثانية
في سن السادسة عشر فقط، تمكن "كاي غابرييل دي بينيديكتيس" من تسليط الضوء على إحدى المعارك الأقل شهرة التي دارت في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية في مدرسته. كانت "عملية التنين" من المفترض أن تحدث في نفس وقت إنزال "نورماندي"، ولكن تم تأجيلها لأسباب لوجستية. وقد مثلت تلك المناسبة المهمة نجاح تحرير جنوب فرنسا.
لقد ورث كاي حبه للتاريخ من أبيه الروحي. ففي كل عام بمناسبة عيد الميلاد وعيد ميلاده، كان أبوه الروحي يهديه نماذج مصغرة من الدبابات والجنود، الأمر الذي دفع الطالب في الصف الثاني عشر إلى تعلم المزيد عن التاريخ، وخاصة عن الحروب العالمية. يقول كاي: "إن أبي الروحي يحب التاريخ، وكان دائماً يشجعني ويزودني ببعض المعلومات الإضافية".
كان "نيكولاس بايار"، الأب الروحي لكاي، هو المندوب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لجمعية لو سوفنييه فرانسيس (Le Souvenir Français)، وهي جمعية فرنسية تتولى حفظ ذكريات قدامى المحاربين، وذاكرة فرنسا، ونقلها إلى الأجيال الشابة. وقد ذكر لابنه الروحي ذات يوم أن الجمعية الفرنسية ستفتتح معرضاً في الإمارات العربية المتحدة لأول مرة - في "ليسيه فرانسيس إنترناسيونال جورج بومبيدو"، وهي مدرسة فرنسية في دبي.
واقترح كاي، رئيس رابطة التاريخ في مدرسته، على نيكولاس إقامة معرض تذكاري فرنسي في مدرسته. ثم عرض الفكرة على مدرس التاريخ. ومنذ ذلك الحين، عمل كاي مع نيكولاس ومدرسه لمدة شهرين في تنظيم المعرض والإعداد له.
وقال "لقد كنت بمثابة حلقة الوصل بين الاثنين، في الأساس، حيث كنت أذكر ما يتعين علينا القيام به، وكيف ينبغي لنا أن ننشئه، وأين ينبغي لنا أن ننشئه".
حالياً، تقيم لو سوفنييه فرانسيس معرضين في الإمارات العربية المتحدة: الأول في كلية دبي، والذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء ويقتصر على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والثاني في "ليسيه فرانسيس إنترناسيونال جورج بومبيدو"، وهو مفتوح للجمهور. سيستمر كلا المعرضين لمدة شهر. يتضمن المعرض معلومات عن عملية "دراغون" وشهادات من قدامى المحاربين الذين شهدوا عملية الحرب العالمية الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الزي الرسمي الأصلي لقدامى المحاربين. وتشكل القطع الأثرية جزءاً من مجموعة نيكولاس الخاصة من الزي العسكري والتذكارات، والتي تم توريث العديد منها من عائلته. قال نيكولاس: "لقد ورثت من عائلتي أجزاء من الزي الرسمي، لأن ما يحدث عادة في الحرب هو أن الجزء العلوي يكون سليماً، لكن البنطلون والأحذية تدمر تماماً بسبب الطين والطقس. لقد أخذت على عاتقي إعادة بناء الزي الرسمي الذي كان لدي".
وحضر افتتاح المعرض أعضاء لجنة سوفينير الفرنسية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب في المدرسة. وفي كلمة ألقاها منظم المعرض ورئيس شركة لو سوفنييه فرانسيس، تشارلز ماجوين، وترجمها نيكولاس، قال: "لأول مرة في هذا الشكل الخاص، سعينا ليس فقط إلى شرح، ولكن أيضاً إلى تكريم الأهمية التاريخية لهذا الحدث من خلال سرد يربط الماضي بالحاضر".