طالبتا دبي تنضمان إلى مجلس الطلاب لتمثيل 400 ألف متعلم

في مقابلة مع "خليج تايمز"، قالت: "القيادة، بالنسبة لي، لم تكن أبداً تتعلق بالتميز؛ بل تتعلق بالوقوف من أجل شيء ما. أعتقد أن ما ساعدني في اختياري هو أنني حاولت دائماً أن أقود بهدف، ليس فقط للإضافة إلى سيرتي الذاتية، ولكن لخلق شيء ذي مغزى للآخرين بالفعل. سواء كان الأمر يتعلق بقيادة الفعاليات المدرسية، أو توجيه الطلاب الأصغر سناً، أو بدء مبادرات صغيرة، فقد حاولت دائماً أن أعطي كل مشروع هدفاً يربط الناس."