طالبتا دبي تنضمان إلى مجلس الطلاب لتمثيل 400 ألف متعلم

في الوقت الذي تحتفل فيه دولة الإمارات بعيدها الوطني الـ 54 وتتطلع إلى الخمسين عاماً المقبلة، خطت طالبتان إماراتيتان، انضمتا إلى خمسة طلاب آخرين مؤخراً إلى دور يعكس بالضبط ما تمثله الدولة: شباب مُمكَّن، وقيادة هادفة، ومستقبل يتشكل بأصواتهم في الصدارة.
تم اختيار وعد العور، طالبة الصف الثالث عشر في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، وموزة الجرجاوي، طالبة الصف العاشر في الأكاديمية الأمريكية للبنات، للانضمام إلى مجلس طلاب دبي وهو هيئة مرموقة تتكون من 16 قائداً طلابياً فقط يمثلون ما يقرب من 400 ألف متعلم في مدارس دبي.
بالنسبة للمراهقتين، كان استلام رسائل اختيارهما أكثر من مجرد إنجاز أكاديمي. لقد كانت لحظة تؤكد كيف سيُكتب الفصل التالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من خلال تكريم ماضيها، ولكن من خلال رعاية الشباب الذين يشعرون بإحساس أعمق بالانتماء، والمسؤولية، والالتزام بتشكيل ما هو قادم.
أكدت وعد، التي نشأت في بلد يسعى باستمرار إلى الابتكار والتقدم، أنها كانت تنظر دائماً إلى القيادة على أنها مسؤولية وليست وساما.
في مقابلة مع "خليج تايمز"، قالت: "القيادة، بالنسبة لي، لم تكن أبداً تتعلق بالتميز؛ بل تتعلق بالوقوف من أجل شيء ما. أعتقد أن ما ساعدني في اختياري هو أنني حاولت دائماً أن أقود بهدف، ليس فقط للإضافة إلى سيرتي الذاتية، ولكن لخلق شيء ذي مغزى للآخرين بالفعل. سواء كان الأمر يتعلق بقيادة الفعاليات المدرسية، أو توجيه الطلاب الأصغر سناً، أو بدء مبادرات صغيرة، فقد حاولت دائماً أن أعطي كل مشروع هدفاً يربط الناس."
كانت اللحظة التي علمت فيها باختيارها من خلال رسالة شخصية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي لحظة غامرة.
"عندما تلقيت الرسالة من سموه، التزمت الصمت لبعض الوقت. أعتقد أنها أثرت فيّ حقاً عندما أدركت أنني جزء من شيء أكبر من ذاتي، شيء يمثل كل طالب يريد إحداث فرق، ولو بطرق صغيرة. لم يكن الأمر يتعلق بالاختيار فحسب؛ بل كان يتعلق بالثقة في أن يكون لي صوت."
بالنسبة لموزة، كانت رحلة التقديم مكثفة من تقديم سيرة ذاتية إلى التنافس في مقابلات مع حوالي 40 طالباً تم اختيارهم مبدئياً.
"أعتقد أن ما أدى إلى اختياري هو مهاراتي القيادية، وثقتي في التحدث أمام الجمهور، وشغفي الحقيقي لتحسين الحياة الطلابية في دبي. لقد تأكدت من أن طلبي يعكس مدى اهتمامي برفاهية الطلاب والشمول... ومن هناك، اختاروا 16 منا."
تقول إن رسالة اختيارها من الشيخ حمدان هي شيء ستتذكره لبقية حياتها.
"لقد كانت لحظة عاطفية لا تُنسى. تلقي رسالة شخصية من سمو الشيخ حمدان جعلني أشعر بفخر وشرف لا يصدقان. لقد ذكرني ذلك بالثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا كطلاب لنكون أصواتاً حقيقية للتغيير في نظام التعليم في دبي."
تقول كلتا الطالبتين إن عملهما يبدأ بالاستماع وليس بالقيادة عن بعد.
تؤكد وعد أن المهمة الأولى للمجلس هي سد الفجوة بين الطلاب وصناع القرار.
"نحن نخطط لمبادرات كفريق للوصول إلى هؤلاء الـ 400 ألف طالب بأكثر الطرق كفاءة، وأيضاً الأكثر صدقاً: وجهاً لوجه، طالب بطالب، نريد إنشاء مساحات يمكن للطلاب من خلالها التحدث بصدق والشعور بأن أصواتهم مسموعة."
تردد موزة هذا التصور، مسلطة الضوء على الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة.
"نخطط للتواصل مباشرة مع الطلاب من المدارس المختلفة لفهم تحدياتهم وأفكارهم. نريد أيضاً إنشاء مبادرات واستطلاعات تسمح لكل طالب... بمشاركة آرائه. هدفنا هو التأكد من أن كل طالب يشعر بأنه مسموع وممثل."
تشير كلتا الطالبتين إلى أن عمل المجلس يتماشى مع استراتيجية E33، التي تركز على الرفاهية والإبداع وصوت الطالب.
تلقى كل عضو في المجلس نسخة من كتاب "دروس من الحياة" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتقول وعد إن مقطعاً واحداً ظل عالقاً في ذهنها.
"نعتقد أحياناً أننا ننجذب فقط إلى الجيد، لكننا في الواقع ننجذب إلى الأصيل. نحن نحب الأشخاص الحقيقيين أكثر من أولئك الذين يخفون ذواتهم الحقيقية تحت طبقات من المجاملات المصطنعة."
وتستمد الإلهام أيضاً من كتاب آخر لسموه، وهو "ومضات من فكر".
"'المستقبل لا ينتظر المترددين.'... يتعلق الأمر باختيار البدء حتى عندما لا يكون المسار واضحاً، لأن التغيير لا يبدأ بخطة، بل يبدأ بشخص يقرر أن الآن هو الوقت المناسب."
وجدت موزة دافعاً في رسالة الكتاب ("دروس من الحياة") حول الطموح.
"الرسالة التي ألهمتني حقاً كانت عن قوة الطموح والاعتقاد بأنه لا يوجد حلم كبير جداً... حتى كطلاب، يمكننا إحداث تأثير حقيقي إذا ظللنا متسقين وإيجابيين وذوي رؤية."
تؤكد كلتا الطالبتين أن اختيارهما لمجلس طلاب دبي يعيد بالفعل تشكيل أهدافهما.
بالنسبة لوعد، أعادت التجربة صياغة نظرتها للقيادة بالكامل.
"إنها تعلمني أن القيادة لا تتعلق بالوقوف في المقدمة، بل تتعلق بالتأكد من أن الجميع يتقدمون معاً... مستقبل التعليم لا يقتصر على إعداد الطلاب للعالم فحسب، بل يتعلق بتمكين الطلاب من المساعدة في تشكيل العالم الذي يستعدون له."
بالنسبة لموزة، فإنه يمهد الطريق نحو الخدمة العامة وصنع السياسات.
"كوني جزءاً من المجلس سيعزز بالتأكيد مهاراتي القيادية والتواصل والعمل الجماعي... وهو أمر أعلم أنه سيرشدني في المستقبل، خاصة إذا تابعت مسيرة مهنية في القيادة أو الحكومة أو التأثير الاجتماعي."