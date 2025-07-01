طالبة مواطنة بطلة تحدي القراءة العربي بالإمارات

توجت الطالبة ريم عادل الزرعوني بطلة لدولة الإمارات في تحدي القراءة العربي في نسخته التاسعة، يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو.

وتتاح الآن لريم فرصة الفوز بلقب تحدي القراءة العربي والحصول على جائزة قدرها 500 ألف درهم.

وتم تكريم الفائزة من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات.

أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع الطلاب على القراءة، حيث يتحدى الطلاب لقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب (أكثر من 50 كتابًا) في عام دراسي واحد.

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تحمل الكتب بين صفحاتها وعدًا بتغيير المصير. واليوم، نحتفي بالقراءة ليس فقط كفعل ثقافي، بل أيضًا كقوة تُشعل شرارة الطموح في أطفالنا".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X": "اللغة الأشرف، وعاء ثقافتنا، رمز حضارتنا، شعار وحدتنا وتاريخنا، اللغة العربية الخالدة، لا طفولة لها، ولا شيخوخة، محفوظة بحفظ الله".