طالبة سودانية تهزم الحرب بالتفوق في دبي
قبل عام من الآن، ظنت الطالبة السودانية فاطمة الجاك أن حلمها بالحصول على شهادة في الطب لن يرى النور، بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادها. وظلت عالقة في السودان لمدة أربعة أشهر حتى تمكن والدها من إخراجها من البلاد عبر قارب إلى جدة، في طريقها إلى دبي.
ولننتقل سريعاً إلى يوم الخميس 15 أغسطس، عندما ظهرت نتائج امتحان المستوى المتقدم وفتحت فاطمة المغلف الذي يحتوي على درجاتها، وكان الخبر ساراً، فقد حصلت الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً من مدرسة جيمس ويستمنستر - دبي على ثلاث درجات A* في علم الأحياء والكيمياء والرياضيات، وستذهب إلى بوخارست في رومانيا لدراسة الطب.
ولم تتمكن فاطمة من إخفاء مشاعرها عندما رأت نتائجها، وقالت لصحيفة خليج تايمز: "كنت خائفة ومتوترة حقاً، لكنني هدأت قبل فتح المغلف وأنا فخورة جدًا بالنتائج لأنني عملت بجد من أجلها حقاً".
"قبل عام، بدا مستقبلي قاتماً إلى حد كبير بعد اندلاع الحرب في بلدي. كنت عالقة في السودان لمدة أربعة أشهر. لم يكن المطار يعمل وفي ذلك الوقت، اعتقدت أن حلمي بدراسة الطب لن يتحقق"، قالت فاطمة، مضيفة: "لحسن الحظ، تمكن والدي -الذي كان مع العائلة في الإمارات- من مساعدتي في المغادرة عبر قارب إلى جدة، ثم وصلت إلى الإمارات في يونيو 2023.
وتابعت فاطمة: "كنت متوترة للغاية بشأن العودة إلى مدرستي القديمة (مدرسة جيمس وستمنستر) لأنني كنت متأخرة فعلياً عن دراستي بعام واحد وكان زملائي السابقون على وشك التخرج. كنت أيضاً قلقة من أن معاييري - كنت دائمًا طالبة متفوقة - قد تنخفض بسبب الفجوة".
وأضافت: "كان والدي هو الذي أقنعني بأن أفضل مكان لي هو مدرستي القديمة، وكانوا داعمين بشكل لا يصدق".
احتفلت فاطمة بإنجازاتها مع عائلتها وأصدقائها ومعلميها يوم الخميس. ومن المقرر أن تدخل جامعة "جريجوري تي بوبا" للطب كطالبة جديدة.
"إن الحياة مليئة بالصراعات حقًا"، قالت، : "في بعض الأحيان لا تسير الحياة بالطريقة التي تريدها - كما حدث لي عندما وقعت في وسط حرب - ولكن إذا كنت تريد حقاً شيئاً في الحياة، فستجد طريقة. سيساعدك الناس ويرشدونك. لهذا السبب أشعر دائماً بالامتنان لوجود والدي ومعلمي وأصدقائي الداعمين في المدرسة".
"حلمي هو أن أصبح طبيبة – أريد أن أصبح جراحة للأعصاب. سيستغرق التدريب ست سنوات، لكنني لا أخشى شيئاً. أريد أن أجعل عائلتي فخورة بي حقاً وأود أن أشكر مقدماً الأشخاص الذين سيساعدونني على طول الطريق لتحقيق حلمي."
زشهد هذا العام إنجازًا كبيرًا لمجموعة جيمس للتعليم، حيث نجح 1883 طالبًا من 22 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة وقطر في اجتياز 5191 امتحانًا للمستوى المتقدم، وهو رقم قياسي. وحصل 26% من المتقدمين للامتحان على درجات تتراوح من A* إلى A، بينما حصل 52% منهم على درجات تتراوح من A* إلى B.