طالبة سودانية تهزم الحرب بالتفوق في دبي

"قبل عام، بدا مستقبلي قاتماً إلى حد كبير بعد اندلاع الحرب في بلدي. كنت عالقة في السودان لمدة أربعة أشهر. لم يكن المطار يعمل وفي ذلك الوقت، اعتقدت أن حلمي بدراسة الطب لن يتحقق"، قالت فاطمة، مضيفة: "لحسن الحظ، تمكن والدي -الذي كان مع العائلة في الإمارات- من مساعدتي في المغادرة عبر قارب إلى جدة، ثم وصلت إلى الإمارات في يونيو 2023.