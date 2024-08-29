طالبة تصف لحظات الرعب في حادث انقلاب سيارة بدبي

في يوم الثلاثاء، تحطمت سيارة على طريق حتا لهباب، وكانت الطالبة "س.ت" الملتحقة بمدرسة في دبي على متن السيارة، وقالت أن الشيء الوحيد الذي تتذكره هو انقلاب السيارة ودخول الرمال إلى السيارة. وكانت هي و 11 شخصاً آخرين في سيارة الدفع الرباعي ذات السبعة مقاعد التي استأجرها مجموعة من الآباء لنقل الطلاب إلى مدارسهم في القرهود من موقعهم بالقرب من منطقة المدام في الشارقة.