طالبات إماراتيات يبدعن في صناعة الشموع لدعم الأيتام والمحتاجين

وأضافت أن "هذه المبادرة تشكل فرصة ممتازة للطالبات للتعرف على ريادة الأعمال، حيث نعمل منذ سنوات على تعزيز ريادة الأعمال ونواصل تطويرها سنة بعد سنة، ولا يحتاج الشخص إلى الانتظار حتى الجامعة لبدء مشروع، بل يمكنه البدء في سن مبكرة وتنمية مهاراته مع مرور الوقت".