طائر جارح يتوقف في الفجيرة أثناء هجرته الموسمية

عُثر على طائر جارح بالقرب من مزرعة أحد المواطنين في الفجيرة، ما استدعى إبلاغ الجهات المختصة.

وسارع فريق التنوع البيولوجي في هيئة البيئة بالفجيرة إلى الوصول إلى الموقع، وتمكن من التعرف على الطائر المعروف باسم «المرزة بغثاء»، حيث توقف في المنطقة أثناء مسار هجرته الموسمية.

ووضعت الهيئة حلقة تعقب على ساق الطائر لتوثيق مروره وتتبع مسار هجرته ومعرفة المزيد عن سلوكه، ثم أُعيد الطائر بأمان إلى البرية.

ويعد هذا الطائر واحداً من مئات الأنواع التي تهاجر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلال رحلتها تتوقف في بيئات مختلفة تتمتع بتنوع بيولوجي فريد.

وأكدت الهيئة أن دور المجتمع هو "حماية وتأمين هذه الممرات على مدار العام، والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تحتويها، وتعزيز الوعي المجتمعي لضمان الحفاظ على نشاط هذه المخلوقات الرائعة بيئياً".