طائر الحبارى في صحاري الإمارات بعد 50 عامًا من جهود الإنقاذ

إلى جانب عرض الحبارى، يتوسع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام. حيث ستستضيف أبوظبي الإبل، والكلاب السلوقية، والسكاكين، وسوقًا تقليديًا، ليشمل 15 قطاعًا، بزيادة أربعة قطاعات عن العام الماضي. ويشارك في المعرض أكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 65 دولة، إلى جانب تمثيل وطني قوي.