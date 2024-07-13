طائرة فلاي دبي تهبط اضطرارياً في كراتشي بسبب وفاة راكبة سريلانكية
أكد متحدث باسم شركة فلاي دبي لـ خليج تايمز أن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت في طريقها إلى كولومبو قادمة من دبي، هبطت اضطرارياً في كراتشي يوم الأربعاء بسبب حالة طبية طارئة على متن الطائرة.
وفي بيان أرسل يوم السبت، قال المتحدث باسم شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها: "تم تحويل رحلة فلاي دبي FZ 569 من مطار دبي الدولي (DXB) المتجهة نحو مطار كولومبو الدولي (CMB) في 10 يوليو إلى مطار كراتشي الدولي (KHI) بسبب حالة طبية طارئة على متن الطائرة وأعطيت الأولوية للهبوط.
وأضاف المتحدث: "تم تزويد الركاب بالمرطبات وواصلوا رحلتهم مع تأخير إجمالي قدره ثماني ساعات"، وقال: "نعتذر عن الإزعاج الذي سببته خطط سفر ركابنا".
ولم تقدم فلاي دبي مزيدًا من التفاصيل حول حالة الطوارئ الطبية.
وفي الوقت نفسه، قال سيف الله خان، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، في بيان منفصل، إن حالة الطوارئ الطبية تتعلق بامرأة سريلانكية أصيبت بعارض صحي خلال الرحلة .
وقال خان إن رحلة FZ رقم 569 كانت في طريقها إلى كولومبو قادمة من دبي وهبطت الطائرة الساعة 11 مساءً [بتوقيت باكستان يوم الأربعاء] في كراتشي. ولم يقدم تفاصيل حول عمر الراكبة وحالتها الطبية، لكنه أضاف أن المرأة توفيت في النهاية.
"تم إرسال جثتها إلى مؤسسة خدمة خلق في مالير وغادرت طائرة فلاي دبي في الساعة الثالثة صباحًا [يوم الخميس]. وأضاف خان أن جثمان المرأة تم نقله جوا إلى سريلانكا على متن رحلة أخرى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، لوسائل الإعلام الباكستانية، إن “المرأة السريلانكية التي كانت على متن الطائرة تم فحصها من قبل فريق طبي وأعلن وفاتها، وبعد ذلك تم نقل الجثة من الطائرة”. ولم ينزل أي راكب آخر من الطائرة”.