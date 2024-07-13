طائرة فلاي دبي تهبط اضطرارياً في كراتشي بسبب وفاة راكبة سريلانكية

وقال خان إن رحلة FZ رقم 569 كانت في طريقها إلى كولومبو قادمة من دبي وهبطت الطائرة الساعة 11 مساءً [بتوقيت باكستان يوم الأربعاء] في كراتشي. ولم يقدم تفاصيل حول عمر الراكبة وحالتها الطبية، لكنه أضاف أن المرأة توفيت في النهاية.

"تم إرسال جثتها إلى مؤسسة خدمة خلق في مالير وغادرت طائرة فلاي دبي في الساعة الثالثة صباحًا [يوم الخميس]. وأضاف خان أن جثمان المرأة تم نقله جوا إلى سريلانكا على متن رحلة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، لوسائل الإعلام الباكستانية، إن “المرأة السريلانكية التي كانت على متن الطائرة تم فحصها من قبل فريق طبي وأعلن وفاتها، وبعد ذلك تم نقل الجثة من الطائرة”. ولم ينزل أي راكب آخر من الطائرة”.