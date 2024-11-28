طائرة الاتحاد للطيران تتزين بألوان "تشيناي سوبر كينجز"

وتم الكشف عن هذا التصميم الجديد على إحدى طائرات إيرباص "إيه 320 نيو" (A320neo) التابعة للاتحاد للطيران، وهي أول طائرة من هذا الطراز تُشغلها شركة طيران إماراتية، وتتميز بكونها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بطائرات الجيل السابق. ومن المُقرر أن تخدم هذه الطائرة وجهات الاتحاد للطيران القصيرة.