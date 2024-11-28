طائرة الاتحاد للطيران تتزين بألوان "تشيناي سوبر كينجز"
أزاحت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، الستار عن حلتها الجديدة، حيث تألقت طائراتها بألوان زاهية تجمع بين الأصفر والأزرق، وهي ألوان فريق الكريكيت الهندي الشهير "تشيناي سوبر كينجز".
وتم الكشف عن هذا التصميم الجديد على إحدى طائرات إيرباص "إيه 320 نيو" (A320neo) التابعة للاتحاد للطيران، وهي أول طائرة من هذا الطراز تُشغلها شركة طيران إماراتية، وتتميز بكونها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة 20% مقارنة بطائرات الجيل السابق. ومن المُقرر أن تخدم هذه الطائرة وجهات الاتحاد للطيران القصيرة.
ومن المقرر أن تُقلع الطائرة في رحلتها الافتتاحية في شهر ديسمبر متجهة إلى مدينة تشيناي الهندية، المقر الرئيسي لفريق "تشيناي سوبر كينجز".
ألقي نظرة على التصميم الخارجي المذهل للطائرة في الفيديو أدناه.
وفي فبراير الماضي، أصبحت الاتحاد للطيران الراعي الرسمي لفريق "تشيناي سوبر كينجز" في الدوري الهندي الممتاز لموسم 2024، وذلك من خلال حفل خاص أقيم في تشيناي لإطلاق هذه الشراكة بحضور الآلاف من مشجعي الفريق.
ومنذ الإعلان عن هذه الشراكة، حرصت الاتحاد للطيران على تقديم تجارب تفاعلية مميزة للجماهير، بما في ذلك توزيع صافرات بتصميم فريد على شكل طائرات، ليُشجع المشجعون لاعبيهم على طريقة "تشيناي سوبر كينجز" التقليدية.
التصاميم الخاصة السابقة
وليس هذا التصميم الأول من نوعه الذي تُطلقه الاتحاد للاحتفال بشراكاتها مع مؤسسات عالمية، فقد سبق لها أن أطلقت شعارات أخرى، من بينها شعار نادي مانشستر سيتي لكرة القدم باللون الأزرق المميز للنادي، وشعار جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.
وقد كشفت الاتحاد للطيران أيضاً عن تصميم خاص مستوحى من عالم "وارنر براذرز أبوظبي"، يزدان بشخصيات "دي سي سوبر هيروز" و "لوني تونز" الشهيرة. ومؤخراً، أزاحت الستار عن تصميم فريد بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لطائرة إيرباص A380، والذي يضم رسماً خطياً جميلاً لأبرز معالم أبوظبي.